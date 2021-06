L'ANSM alerte sur les dangers de certains médicaments durant la grossesse

Une nouvelle campagne de sensibilisation aux risques liées à l'automédication des femmes enceintes est lancée mercredi par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). L'organisme estime entre 800 et 1 200 le nombre de naissance de nourrissons malformés liées à des traitements pris sans avis médical.

Un sondage Viavoice pour l'ANSM révèle que plus d'un tiers des femmes enceintes prennent des médicaments quand elles ont des nausées ou mal au dos. Et elles sont autant à arrêter leur traitement sans aucun avis médical. Or si la grossesse est une période particulière pendant laquelle les médicaments sont en général à éviter, il y a des exceptions, notamment en cas de maladie chronique. Il est important de "ne pas arrêter, modifier ou commencer un traitement sans l’avis d’un médecin, pharmacien ou sage-femme" rappelle l'ANSM.

L'Ibuprofène augmente le risque de fausse couche

Les femmes enceintes prennent en majorité des médicaments vendus en libre-service dans les pharmacies, tels que le Doliprane, le Dafalgan, le Spasfon, le paracétamol, sans savoir que l'Ibuprofène, un anti-inflammatoire très courant, peut augmenter les risques de fausse couche s'il est pris au-delà du premier trimestre de grossesse. Au-delà du sixième mois, une seule prise d'Ibuprofène peut même entraîner la mort du fœtus.

Une méconnaissance des risques

Seules trois femmes sur dix déclarent se sentir suffisamment informées sur les risques liés à la prise de médicament pendant la grossesse, alors qu'elles sont plus de six femmes sur dix à connaître les risques liés au tabac et à l'alcool. C’est pour cette raison qu'elle néglige de solliciter l'avis d'un professionnel de santé. Or il est indispensable avant de prendre un médicament sans ordonnance, issu d’une ancienne prescription, ou à base de plantes et huiles essentielles.

Par ailleurs, une femme enceinte doit toujours informer de sa grossesse les professionnels de santé qu’elle consulte (médecin, pharmacien, kinésithérapeute, radiologue, dentiste…). Ils en tiendront ainsi compte dans sa prise en charge.