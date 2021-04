L'APF France Handicap alerte sur l'accessibilité à Guéret

A l'occasion de la semaine nationale sur la mobilité et de l'accessibilité, du 26 au 30 avril, l'APF France Handicap de la Creuse interpelle sur les difficultés d’accessibilité en Creuse. L’association met en place une série d'actions de sensibilisation, notamment avec une campagne d'affichage 4x3.

L’association APF France Handicap organise une semaine nationale sur le thème de la mobilité et l’accessibilité. A cette occasion, la délégation creusoise de l’association a décidé de mener des actions afin de sensibiliser le public à cette problématique. "Même après la loi de 2005 qui demande que tous les bâtiments soient accessibles, on voit qu'on est encore loin du compte," explique Michel Lhermite, représentant départemental de l’APF. "On veut donc remettre cela dans les esprits."

Les affiches sont visibles près des points non-accessibles de Gueret. © Radio France - Nina Droff

Des affiches de sensibilisation à la mobilité sont ainsi apparues dans la ville de Guéret. Deux versions existent. Sur l'une on peut voir les endroits de la ville où l’accessibilité se fait simplement, comme la préfecture, la mairie de Guéret ou encore le centre hospitalier. L'autre montre les endroits non-accessibles accompagné du slogan "Je suis coincé". Parmi ces lieux se trouvent, les distributeurs de la Poste ainsi que le Conseil départemental. "Lorsque que quelqu'un en fauteuil veut se rendre au Conseil départemental, il se retrouve devant un mur de marches" déplore Michel Lhermite. "Il faut que ça change !"

En plus de cet affichage, les membres creusois de l’association prévoient de distribuer des tracts dans le centre-ville pour informer les habitants sur ces différents enjeux. "On veut aussi rappeler aux gens de faire attention à nous. Ce n'est pas normal que certaines personnes continuent à se garer sur les places réservées aux personnes en situation de handicap."

Trottoirs trop étroits, poubelles inaccessibles

L’association a déjà rencontré la mairie pour évoquer les difficultés d'accès à certains bâtiment et certaines voiries. "Nous avons aussi fait le tour des trottoirs qui sont parfois trop étroits ou encombrés par des poubelles." Un des endroits qui pose également problème: les dépôts d’ordures ménagères, qui sont trop hauts pour qu'une personne à mobilité réduite puisse les atteindre.