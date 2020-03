L'appel au civisme d'un médecin du Samu d'Orléans

Au Centre régional hospitalier d'Orléans, les médecins urgentistes relaient le message du Président de la République Emmanuel Macron. "Oui nous sommes dans une guerre contre le Covid 19" explique le Docteur Olivier Maître, médecin urgentiste au CHRO. Et "c'est une guerre qui commence" ajoute celui qui a dirigé le service durant plusieurs années jusqu'en 2017.

Jusqu'à 200 appels par heure

Au Samu le débordement des appels existe depuis au moins deux semaines. "Nous recevons ici à Orléans, autour de 200 appels par heure, ce qui fait des moyennes à _1800 - 2000 appels par jour_" dit-il.

Parmi eux, un grand nombre sont ceux de personnes malades avec des signes de gravité, mais il y a aussi beaucoup d'appels pour de simples demandes de renseignements, regrette le docteur Maitre.

Or il ne faut absolument pas encombrer les lignes d'urgence "car de fait mécaniquement cela entraîne des retards et des gens vraiment malades doivent attendre plusieurs minutes avant qu'on leur réponde, alors qu'ils ont, eux, vraiment besoin de soins" explique le médecin qui ajoute que la vague de l'épidémie de coronavirus n'est pas encore arrivée chez nous, mais qu'il faut s'y préparer.

Rappelons que pour simplement s'informer sur la situation, il existe une plateforme téléphonique gratuite, le numéro vert national qui est le 0.800.130.000.

"Trop de comportements égoïstes"

Au quotidien, le Docteur Olivier Maitre regrette aussi certains comportements qui n'aident pas, dit-il les personnels soignants.

"J'ai été obligé d'aller faire mes courses, comme tout le monde, mais chez moi je n'ai fait aucun stock, ni pâtes, ni farine, ni papier WC, d'ailleurs sur le papier hygiénique si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a une tension, je ne comprends pas" dit-il.

Et le médecin regrette plus largement que les règles de distanciation sociale qui sont imposées par cette crise sanitaire ne soient pas toujours respectées.

"Dans la supérette à côté de chez moi hier matin, c'était noir de monde. S'il y a des malades dedans, cela devient dangereux, alors qu'aucune pénurie n'est à craindre. Donc nous avons tous intérêt à étaler nos courses pour être le moins nombreux en même temps dans les magasins, plutôt que d'être tous agglutinés, cela n'a aucun sens".

"Restez chez soi"

Les professionnels de santé de l'Hôpital d'Orléans La Source et des urgences nous rappellent à tous de rester chez nous, et à l'extérieur de se protéger avec les gestes barrière (qui sont : se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, arrêter de se serrer la main, éviter les embrassades). Il ne faut "pas céder à la panique ni aux réflexes égoïstes", c'est le message de ce médecin, car c'est tous ensemble et intelligemment que nous allons gagner ce combat.