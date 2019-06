Le monde du rugby se mobilise pour trouver un donneur de moelle osseuse à la directrice de Provale

Elle est la directrice de Provale, le syndicat des joueurs de rugby. La toulousaine Laure Vitou, 35 ans et originaire de Collioure (Pyrénées-Orientales), est atteinte de leucémie depuis quatre mois. Son mari Thibault et le syndicat se mobilisent sur les réseaux pour trouver un donneur de moelle.

Toulouse, France

Depuis quatre mois, Laure est atteinte d'une leucémie. Les deux chimiothérapies qu'elles a subies n'ont pas donné de résultat, elle a donc besoin d'un don de moelle osseuse.

Le ciel m'est tombé sur la tête quand je l'ai su. J'ai dû tout annuler, lâcher mon boulot pour la chimio. Pour mes deux petits, c'est compliqué aussi, il a fallu s'organiser. Ce sont eux qui choisissent les bandeaux que je me mets sur la tête chaque matin — Laure Vitou

L'appel pour trouver un donner a été lancé sur les réseaux sociaux mercredi. D'abord par Provale, son employeur et ensuite multi-diffusé par la Ligue Nationale de Rugby et des joueurs ou anciens joueurs célèbres comme Vincent Clerc, Guilhem Guirado ou Maxime Médard. Car Laure Vitou, 35 ans, n'est autre que la directrice générale du syndicat de joueurs, basé à Paris et qui a une antenne ici à Toulouse. Un petit bout de femme qui a su se faire respecter par tous les hommes qui l'entourent.

Laure a su faire sa place dans ce milieu d'hommes, malgré son petit gabarit. Elle accompagne les joueurs au plus près, ils l'adorent. C'est dur parce qu'elle est appréciée de tous. Tout le monde voudrait l'aider. — Laurent Sempéré, ex talonneur du Stade Français, vice-président de Provale

Seulement 300.000 donneurs potentiels inscrits en France

Laure est catalane, toute sa famille est originaire de Collioure. Elle vit à Toulouse avec son mari Thibault Brémaud, salarié de l'Isae-Supaéro, leur fils de cinq ans et leur fille de trois ans. Comme Laure, près de 2.000 personnes, atteintes de maladies graves du sang ont besoin d'une greffe de moelle osseuse. Thibault a tout suite souhaité médiatiser le plus possible l'histoire de son épouse, pour toucher le plus de gens possible et inciter les Français à faire ce geste pourtant simple, de s'inscrire sur une liste de donneurs potentiels.

Moins de 300.000 donneurs inscrits, sachant qu'on a une chance sur un million d'être compatible avec quelqu'un, c'est tellement peu. Les gens ont peur si jamais il faut donner, qu'on leur ponctionne la moelle épinière, ils confondent avec la moelle osseuse. Dans 75% des cas, l'inscription c'est juste deux prises de sang. Et cela peut sauver une vie.— Thibault Brémond, le mari de Laure

Quelles conditions pour donner sa moelle osseuse ?

être en parfaite santé, certaines pathologies représentent des contre-indications au don de moelle osseuse : les maladies cardiaques ou respiratoires, l'hypertension artérielle, le diabète, et certaines maladies de la thyroïde

certaines pathologies représentent des contre-indications au don de moelle osseuse : les maladies cardiaques ou respiratoires, l'hypertension artérielle, le diabète, et certaines maladies de la thyroïde avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription, même si l’on peut ensuite donner jusqu’à l’âge de 60 ans

lors de l’inscription, même si l’on peut ensuite donner jusqu’à l’âge de 60 ans accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang qui permet de déterminer la carte d’identité biologique du donneur.

S’inscrire sur la liste des donneurs potentiels de moelle osseuse ►https://www.dondemoelleosseuse.fr/