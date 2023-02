L'appel d'un jeune Béglais au ministre de la Santé : "Il est urgent de trouver des moyens pour les soignants"

Lino a eu beaucoup de maturité pour ses 12, bientôt 13 ans. Hospitalisé à de nombreuses reprises pour des troubles cyclothymiques, il a vécu avec ses parents, des moments difficiles pour avoir accès à un diagnostic. Il a dû être hospitalisé plusieurs fois à Bordeaux. Il se rappelle d’un épisode où il attendu six jours en « post urgence », ce sas entre les urgences et l’hospitalisation, avant d’être renvoyé chez lui et d’attendre pendant deux mois un lit, pour être hospitalisé. Alors aujourd’hui, il veut parler de ce qu’il connait : les conditions de travail des soignants. Il se rappelle : « Il y a des choses qui m'ont choqué, parce que c'est pas normal qu’une éducatrice doive faire le boulot d'un infirmier parce qu’il est tout seul et qu'il n'y a presque plus de personnel ». Il cherche ses mots, essaye d’être le plus précis possible et continue : « Je suis scandalisé, outré sur les moyens des infirmiers. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui nous soignent, on leur donne pas les moyens pour bien soigner. C'est quand même grâce à eux qu'on encore en vie. »

Un message jusqu'au maire, au préfet ou au ministre

Alors quand on lui demande à qui il veut envoyer ce message, la réponse ne se fait pas attendre : « Je ne sais pas où ça va arriver, mais j’aimerais peut-être que ça arrive au maire, au préfet ou voire plus loin au ministre ! Pour leur dire qu’il est quand même urgent de trouver les moyens pour eux et pour les patients aussi. » Sa maman, Marie écoute, un peu émue, elle s'amuse, "pourtant on n'est pas du genre à sortir les banderoles à tout va dans la famille" mais elle se rappelle que Lino, lui, a toujours été très engagé : « Lino, il a toujours pris position assez tôt et ça a toujours été un sujet qui l'intéressait. Petit, en primaire, il s'intéressait déjà à la politique, par exemple au moment des élections présidentielles. Donc finalement, chez on vit un peu avec cette conscience-là depuis plusieurs années. Elle pose un regard doux sur le préadolescent et poursuit, quand il a été hospitalisé, il a vite été interpellé justement par les conditions de travail des soignants. Comme il a passé pas mal de temps au sein d'un hôpital, et que c'est un enfant qui communique beaucoup, il s'est renseigné, il a posé des questions et c'est quelque chose qui l'a animé et intéressé. On essaye aussi de lui dire qu’il a raison de s'exprimer là-dessus, que c'est une façon d'agir, au moins à son niveau. » Lino qui aimerait maintenant davantage s'engager à travers des conseils municipaux de jeunes ou des associations.