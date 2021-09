L'appel de Grenoble pour vaincre le Sida en 2030

Peut-être avez-vous observé, mercredi soir, le ruban lumineux, symbole de la lutte contre le sida, qui a illuminé Belledonne. Une action menée par 5 personnes, dont deux médecins et une infirmière. Ils sont montés jusqu'au pied du célèbre chêne de Venon, l'ascension du Grand Colon ayant été jugé incertaine en raison de la météo.

Ils avaient, ces dernières semaines, récupéré une cinquantaine de lampes frontales. Une fois arrivés à destination, ils ont planté des piquets et à l'aide de cordes, dessiné le ruban puis allumé les lampes !

Un ruban lumineux

Objectif : montrer que le VIH ne doit pas être éclipsé par la Covid-19. Que, s'il n'y a pas vaccin, en revanche, on dispose d'outils pour se protéger du sida. "Les préservatifs, bien sûr " explique Anne Monnet Hoel, coordinatrice du Corevih arc alpin (comité de coordination régionale de lutte contre les IST et le VIH, en Isère, en Savoie et Haute-Savoie) "Mais aussi, la prep, un traitement de pré-exposition au virus qui consiste à prendre un comprimé par jour en continu, pour les personnes qui ont des pratiques à risque."

Le Covid ne doit pas faire oublier le Sida

Sans compter la trithérapie, qui marche bien. Le problème c'est qu'il faut relancer régulièrement les dépistages car en 2018, en France, il y avait encore 24 000 personnes qui étaient positives sans le savoir et qui transmettaient la maladie.

"Oui, nous pouvons éradiquer le sida d'ici 2030, en France et dans le monde !" affirment les congressistes, réunis à Alpes Congrès, dans la capitale des Alpes, jusqu'à demain, avec comme slogan : Des Alpes sans sida en 2030.

L'appel de Grenoble

Ils sont en train d'élaborer un texte, baptisé l'appel de Grenoble, qu'ils remettront, demain, au ministre de la Santé, le grenoblois Olivier Véran. Et le message est clair. Il s'adresse aux décideurs politiques, alors que la campagne présidentielle a déjà, de fait, débuté, mais aussi aux élus des territoires.

"S'il faut poursuivre la recherche scientifique, il faut aussi lutter contre les inégalités de santé" souligne Anne Monnet Hoel. En effet, certaines catégories de la population sont encore mal prises en compte, comme les migrants, par exemple, pour lesquels un tiers des contaminations se fait une fois qu'ils sont arrivés en France.

Signe d'espoir sur le flanc du massif de Belledonne - Alain Herrault

40 ans après les premières publications scientifiques sur le virus du sida, alors qu'il ne sera identifié qu'en 1983, les séropositifs, les "séropos", comme on les appelle parfois, peuvent toujours être discriminés ou stigmatisés. Ils sont environ 170 000 en France.