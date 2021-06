L'appel de l'EFS à Limoges : Donnez d'abord votre sang et allez en terrasse ensuite

C'est un véritable appel d'urgence que lance l'établissement français du sang partout en France. Car les réserves de produits sanguins sont très basses en particulier pour les groupes O et B. Traditionnellement le mois de mai ne mobilise pas suffisamment de donneurs à cause des ponts mais cette année c'est encore pire surtout depuis cette semi liberté retrouvée au terme d'une longue période de confinement. "Les gens préfèrent sortir et profiter du soleil sur les terrasses" explique Colette Dupic, responsable de la communication à l'EFS de Nouvelle Aquitaine à Limoges.

Donner son sang doit être une priorité

"C'est vrai qu'avec la réouverture des terrasses et le retour du soleil , les gens ont d'autres priorités mais ils ne doivent pas oublier les malades qui ont besoin de sang et que ces dons sauvent des vies tous les jours" ajoute Colette Dupic. Un message entendu par quelques donneurs qui se sont déplacés ce mardi à l'EFS de Limoges comme Romy, qui fait des dons depuis plusieurs années. "ça ne prend que 30 minutes au total , on vient le matin et l'après midi ça ne nous empêche pas de sortir" confie t-elle. Et pour Jonathan, pompier volontaire et ancien militaire sa priorité avant d'aller en terrasse c'est de donner son sang.

De nouveaux donneurs difficiles à sensibiliser

La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses car de nombreuses collectes n'ont pas pu se tenir. "On n'a pas pu aller en entreprise, ni dans les administrations, à cause du télétravail ni organiser de collecte à l'université, là où on est susceptible de trouver de nouveaux donneurs" explique encore Colette Dupic. L'EFS tient aussi à préciser que le vaccin anti-Covid n'est pas incompatible avec le don du sang. A Limoges on espère toutefois que la grande collecte qui sera organisée les 14, 15 et 16 juin au pavillon du Verdurier permettra de remobiliser du monde.

Pour faire un don il faut prendre rendez vous sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr