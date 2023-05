L'appel de Marcel, atteint de la maladie de Parkinson, pour retrouver son vélo volé chez lui en Bigorre

"Je dis souvent que si je pouvais vivre et dormir sur mon vélo, au moins, je n'entendrais plus parler de la maladie". Marcel Pouyllau a 74 ans. Il y a une quinzaine d'années, on lui a détecté la maladie de Parkinson. Depuis, il fait du vélo, beaucoup de vélo. "On s'est aperçu que la pratique sportive est capitale parce qu'elle limite la progression de la maladie. J'ai un traitement par ailleurs, mais le traitement ne fait pas tout". Or la semaine dernière, alors qu'il était en déplacement à Toulouse, son vélo de compétition a été volé, dans son jardin, à Barbazan-Debat. Il a porté plainte.

"J'espère que mon voleur aura un brin d'humanité"

"Autant je suis handicapé pour marcher normalement, autant si vous me mettez sur mon vélo... je peux aller monter le col du Tourmalet !" Il a calculé qu'en mettant bout à bout toutes les courses qu'il a faites, il avait déjà réalisé "trois fois le tour de la terre". Des Tarbes/Bordeaux, Tarbes/Digne-les-Bains, dans les Alpes, où habite son fils. L'association France Alzheimer l'a même inscrit à une course en Angleterre. Après une fracture, Marcel commençait tout juste à reprendre son entraînement de 30 kilomètres environ par jour.

"J'espère que mon voleur, ou du moins celui qui a emprunté mon vélo, aura un brin d'humanité et me le rapportera à sa place. Je suis totalement prêt à renoncer à ma plainte", conclut-il.

Si vous avez des nouvelles (sérieuses) du vélo de Marcel Pouyllau, vous pouvez le contacter au 06 78 67 57 78.