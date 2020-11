Alors que le ministre de la Santé a indiqué ce jeudi soir que la "région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée" par la deuxième vague de Covid-19, l’ensemble des acteurs de santé de la Haute-Savoie exhortent les habitants à poursuivre leurs efforts pour faire reculer le nombre de contamination.

L’appel des soignants de la Haute-Savoie : "Respectez les règles du confinement et les gestes barrières"

L’appel des soignants de la Haute-Savoie : "Respectez les règles du confinement et les gestes barrières".

Avec un taux d’incidence flirtant avec les 1 000 cas pour 100 000 habitants (1018 au 04 novembre, source Samu 74), la Haute-Savoie (comme la Savoie) est au sommet du classement des départements les plus touchés par le coronavirus. Dans un communiqué commun envoyé ce jeudi soir, les professionnels haut-savoyards de la santé regroupés au sein de CoVaction (1) lancent un appel à la population (lire ci-dessous). Il lui rappelle "l’importance de respecter scrupuleusement les gestes barrière et les règles du confinement".

Selon les derniers chiffres officiels (5 novembre 2020), 492 patients Covid-19 sont hospitalisés en Haute-Savoie dont 52 en réanimation. Après hospitalisation, 1 371 patients sont de retour à leur domicile. Depuis le début de l’épidémie, 255 personnes sont décédées à l'hôpital.

À Lire ci-dessous, l’appel des soignants haut-savoyards à la population

Les professionnels de santé de Haute-Savoie alertent sur la situation sanitaire Face à l’ampleur de la 2e vague en Haute-Savoie qui se caractérise depuis 3 semaines par un accroissement exponentiel des contaminations, l’ensemble des acteurs de santé du territoire souhaitent rappeler à la population l’importance de respecter scrupuleusement les gestes barrière et les règles du confinement.

Les établissements de santé de Haute-Savoie constatent depuis maintenant quinze jours une hausse rapide et significative du nombre de malades Covid nécessitant des soins. Cette évolution les a amenés à déprogrammer les activités médicales et chirurgicales habituelles afin d’être en mesure d’accueillir ces malades. Le nombre de patients hospitalisés pour COVID-19 dépasse aujourd’hui largement celui connu au pic de l’épidémie au printemps. Les services de réanimation prennent en charge chaque jour de nouveaux malades et sont bien au-delà de leur niveau d’activité habituel.

L’accroissement du taux de contamination constaté en Haute-Savoie se traduit mécaniquement par une augmentation du nombre de patients à hospitaliser tant en médecine qu’en réanimation. Les données actuelles annoncent une très forte hausse du nombre de patients à hospitaliser dans les tous prochains jours.

Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, les professionnels de santé appellent les habitants à poursuivre leurs efforts en respectant rigoureusement les règles du confinement ainsi que les gestes barrières. Seule l’implication de chacun permettra d’enrayer cette épidémie, comme cela a été le cas au printemps. Les soignants comptent sur l’investissement de toute la population, comme celle-ci peut compter sur leur engagement sans faille pour prendre en charge l’ensemble des personnes qui nécessitent des soins.

📻 Au centre hospitalier Annecy Genevois, une dizaine d’enfants dont des nourrissons ont été hospitalisés ces dernières semaines. "Il s’agit de formes peu graves », rassure le Dr Pierre Mornand, pédiatre au CHANGE

ECOUTEZ le Dr Pierre Mornand, pédiatre au CHANGE. Copier

(1) CoVaction rassemble les professionnels de santé de Haute-Savoie qui luttent ensemble contre la COVID-19