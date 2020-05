L'application de traçage Stop Covid validée par le Parlement

L'application gouvernementale Stop Covid sera bientôt téléchargeable sur nos téléphones portables. Après l'Assemblée Nationale, c'est le Sénat qui a approuvé dans la nuit du 27 au 28 mai ce logiciel qui doit aider à briser les chaînes de contamination au covid-19. Tous les feux sont au vert depuis que la Cnil a autorisé le lancement du logiciel.

Téléchargement et utilisation sur la base du volontariat

Dès ce weekend, les Français pourraient donc télécharger cette application "Stop Covid". Elle doit permettre à son utilisateur d'identifier s'il a croisé au cours de sa journée des malades potentiels du coronavirus, grâce à la fonction Bluetooth de son portable, et non pas de sa géolocalisation. Des "cas contacts" croisés à moins d'un mètre et pendant un quart d'heure, qui seront contactés par un médecin pour être testés et isolés pendant 14 jours. Si les tests sont positifs, l'utilisateur pourra à son tour se déclarer malade sur l'application et ainsi prévenir d'autres utilisateurs.

à lire aussi Coronavirus : la polémique enfle autour du traçage numérique

Compléter les brigades sanitaires

Les données des utilisateurs seront anonymisés, "pseudonymisées" et supprimer au bout de ces 14 jours. Elles doivent permettre de faciliter le travail des brigades sanitaires, composées de salariées de l'Assurance maladie, et chargées de retrouver les malades dans chaque département. L'application doit être retirée six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.