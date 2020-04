L'application MyCHURennes permet le suivi à domicile des patients infectés par le Coronavirus

Pour suivre les patients infectés par le Coronavirus ou suspectés de l'être et qui ont le droit de rentrer chez eux, le CHU de Rennes utilise une application habituellement utilisée dans le cadre de suivi médicaux et chirurgicaux. Elle s'appelle MyCHURennes.

L'application MyCHURennes est habituellement utilisée par l'hôpital rennais dans le cadre de suivis médicaux et chirurgicaux.

En pleine crise du coronavirus, et pour soulager les services du CHU, elle a été adaptée pour le suivi des patients infectés par le Covid-19 ou suspectés de l'être. Cette prise en charge connectée permet à certains patients – sur décision médicale – de rentrer chez eux, d’être surveillés à distance et de garder le lien avec l’équipe médicale.

Un questionnaire à remplir matin et soir

L'application MyCHURennes est donc utilisée par les patients de retour chez eux, sans symptômes graves. Deux fois par jour, le matin et le soir, ils doivent répondre à des questionnaires évaluant la maladie et son évolution.

En fonction des réponses, "un algorithme permet à l’équipe médicale d’être alertée et d’agir lorsque cela est nécessaire. Une messagerie écrite complète le dispositif pour les cas particuliers et les questions vis-à-vis du confinement. Enfin, _un recueil de la tolérance psychologique de la situation est réalisé pour mieux adapter notre accompagnement du patient_" précisent le Dr François Bénézit, Service de Maladies Infectieuses et Réanimation Médicale, Christine Pichon, Directrice des Systèmes d’Information et Jean-Paul Sinteff, Chef de projet MyCHURennes du CHU Rennes.

Elle est téléchargeable sur l’Apple Store et Android, mais ne peut être activée sans une décision médicale et un code d'activation délivré par le CHU de Rennes.