L'application qui pointe les risques des cosmétiques en démonstration au Mans

A moins d'être chimiste de métier, qui est capable de retenir les noms des composants des produits cosmétiques, et surtout de connaître leurs effets sur la santé ?

L'UFC - Que choisir propose une application pour y arriver plus facilement. L'association de consommateurs a analysé la composition de 170 000 produits cosmétiques. En identifiant les produits par leurs code-barres, l'appli QuelCosmetic propose de savoir s'ils présentent des risques pour la santé.

Faire pression sur les industriels

"Attention, pointe Pascale Besnard, de l'UFC Que choisir de la Sarthe, les produits les plus chers ne sont pas forcément et meilleurs. Et pour une même marque, certains produits sont exempts de substances indésirables mais d'autres en contiennent". Elle conseille donc de bien vérifier chaque produit.

Avec cette application, l'association de consommateurs espère faire pression sur les fabricants "pour qu'ils modifient leurs formules" en retirant allergènes, perturbateurs endocriniens et molécules cancérogènes.