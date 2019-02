L'application Sauv Life est déployée au SAMU de Rouen, une première en Normandie

Rouen, France

Les équipes du Centre 15 du SAMU de Rouen ont été spécialement formées et entraînées par les membres de l'association SAUV Life. Cette application doit augmenter les chances de survie à un arrêt cardiaque. Elle est déployée depuis le 7 février.

50 000 morts d'un arrêt cardiaque par an en France

L'arrêt cardiaque tue 50 000 personnes par an en France. Les chances de survie ne sont que de 4%. Sans massage cardiaque par minute, la survie diminue de 10% et les secours arrivent en moyenne au bout de 13 minutes. Les chances de survie sont de 74% si une intervention a lieu dans les trois minutes. En Seine-Maritime, deux personnes sont victimes d'un malaise cardiaque par jour, cela représente entre 600 et 700 personnes par an.

Ces constats ont poussé le médecin urgentiste au SAMU de Paris Lionel Lamhaut et Arnaud Libert, le responsable des formations, à créer l'application SauvLife : "Le citoyen proche de l'accident peut réaliser les premiers secours avant l'arrivée du SAMU et des pompiers, les chances de survie augmentent".

Le meilleur moyen de sauver une victime est le massage cardiaque et le défibrillateur. Cet appareil qui diffuse des charges électriques est obligatoire depuis décembre 2018 dans tous les établissements qui peuvent accueillir plus de 300 personnes. Les symptômes d'un arrêt cardiaque ?"Quelqu’un qui s'effondre et qui ne respire pas normalement" rappelle Lionel Lamhaut.

Le SAMU de Rouen est le 19e SAMU de France à mettre en place SAUV Life dans ses services et le premier en Normandie.

"Une communauté de citoyens sauveteurs"

Avant c'était le citoyen de proximité qui réalisait les premiers soins et des fois vous étiez à 200 mètres d'un arrêt cardiaque et vous ne le saviez pas. Cette application va vous mettre au courant et vous mobiliser pour venir aider - Lionel Lamhaut.

Le citoyen qui possède l'application peut être amené à se rendre sur le lieu d'un malaise cardiaque. Par exemple, les secours reçoivent un appel pour une personne en arrêt cardiaque, le SAMU envoient les secours et déclenchent l'application SAUV Life. Cette dernière géolocalise et alerte les volontaires à proximité. Les volontaires sont ensuite guidés via GPS vers un défibrillateur et vers la victime. "Une personne peut-être appelée pour le massage et une autre pour aller chercher le défibrillateur" précise Cédric Damm, le directeur adjoint du SAMU de Rouen. Sur place, les citoyens sauveteurs effectuent les gestes d'urgence en attendant l'arrivée des secours. Le SAMU ou les pompiers arrivent et prennent le relais. "Tous les citoyens peuvent aider, si le maillage du territoire est bon alors on sera nombreux et plus proche des lieux d'accidents" explique Lionel Lamhaut.

Les créateurs veulent également déculpabiliser certains utilisateurs : "Si vous recevez l'alerte mais que vous êtes indisponible, ce n'est pas grave. Quelqu'un ira à votre place".

Audrey, assistance de régulation au SAMU de Rouen, déclenche une alerte SAUV Life pour venir en aide à une victime de malaise cardiaque © Radio France - Flavien Groyer

Lionel Lamhaut veut aussi préciser : tout le monde peut faire les premiers secours même s'ils ne sont pas formés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former bien sûr. _Le risque à prendre c'est de sauver quelqu'un_, peu importe les capacités". Un tiers des utilisateurs de l'application serait non formé. Il y a seulement une limite d'âge : l'application n'est pas téléchargeable par les jeunes de moins de 15 ans. Il leur faudra une carte d'identité et l'autorisation des parents.

Les créateurs veulent également être rassurant. Les données de géolocalisation de sont pas vendues et sont chez un Hébergeur Agrée de Données de Santé (HADS). Tout est surveillé par la CNIL, la Commission Nationale de l'informatique et des libertés.

Un bilan positif

Aujourd'hui en France, 100 000 personnes possèdent l'application, 11 mois après le lancement. En Seine-Maritime, ce sont plus de 2000 personnes qui ont téléchargé SAUV Life sans attendre le déploiement au SAMU de Rouen."C'est inespéré" pour Lionel Lamhaut. Les créateurs espèrent que les SAMU de France seront équipés d'ici un an ou un an et demi.

Vous pouvez d'ors et déjà télécharger cette application via l'AppStore ou GooglePlay. Le 13 février, l'application sera déployée au SAMU d'Evreux (27).