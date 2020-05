L'application StopCovid devrait être opérationnelle le 2 juin

L'application StopCovid, qui permettra de tracer les malades et leur entourage, sera opérationnelle le 2 juin en principe selon Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique. Le projet a pris du retard, faute d'un accord entre la France et les géants du numérique, et est toujours très critiqué.

Les premiers tests ont été prévus pour le lundi 11 mai, jour du début du déconfinement en France. L'application StopCovid, qui permettra de tracer les malades et leur entourage, sera opérationnelle le 2 juin en principe, selon le nouveau calendrier fixé par le secrétaire d’État au numérique Cédric O. Le projet a pris du retard, faute d'un prototype abouti. Ce système est déjà utilisé en Europe et en Asie.

StopCovid, mode d'emploi

C’est une application censée casser les chaînes de transmission du Covid-19. Vous téléchargez l’appli sur votre smartphone, et quand vous croisez votre cousin, lui-même équipé de l’appli, si vous restez avec lui un certain temps à une distance rapprochée, le téléphone portable de l’un va enregistrer les références de l’autre dans son historique et, si votre cousin tombe malade, vous serez prévenu automatiquement.

Comment le téléphone va repérer les contacts à proximité ?

Vous ne serez pas géolocalisé... Non ! Le système doit fonctionner à l'aide de la technologie sans fil bluetooth, c'est ce qui permet de connecter vos écouteurs sans fil à votre téléphone ! Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet a pris du retard : parce que le système bluetooth est géré par les géants du numérique, Apple et Google, et pour le moment, la France ne parvient pas à se mettre d'accord avec eux. Notre gouvernement voudrait pouvoir utiliser la technologie bluetooth à pleine puissance mais les géants du numérique répondent : il faut que ce soit limité pour empêcher les applis d'espionner les utilisateurs à leur insu.

Un projet toujours très critiqué

Ses détracteurs redoutent un vol de nos données personnelles et une violation du secret médical, l'Académie de médecine par exemple estime que l'appli bafoue ce droit.

Pourtant, les concepteurs de StopCovid assurent que l’appli ne demandera ni l’état civil, ni le numéro de téléphone, tout sera anonymisé avec un identifiant, mais voilà : rien ne garantit que la police ou les autorités de santé n’auront pas accès aux infos derrière l’identifiant. On peut refuser de télécharger StopCovid ? En deux mots : oui, vous pouvez ! Si vous utilisez StopCovid, ce sera uniquement sur la base du volontariat...