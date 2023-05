L'APSA recherche une famille pour partager leur quotidien avec d'anciens addicts

Francis Garnier, chef de service et Chloé Thuillier, éducatrice spécialisée à l'APSA (l'Association pour la Prévention et le Soin en Addictologie) du Gard, passent une annonce sur notre antenne ce matin : ils recherchent des familles volontaires pour accueillir chez elles d'anciens addicts en sevrage.

ⓘ Publicité

"Nous avons trois établissements dans le Gard, deux à Alès et un dans le Gard, avec certaines consultations réservées aux jeunes", explique Francis Garnier.

"Nous recherchons donc des bénévoles prêts à ouvrir leur maison", continue Chloé Thuillier, "Il s'agit d'accueillir des femmes et des hommes qui sortent d'une période de sevrage et veulent poursuivre leur parcours de soin. En parallèle de l'hébergement, ils sont accompagnés et suivis par une équipe médicale éducative et psychologique." Il s'agit bien de bénévolat, mais une indemnité de 28 euros est reversée pour rembourser les frais d'hébergement.

Il faut une chambre individuelle pour accueillir la personne et avoir du temps pour partager les activités du quotidien, avoir des échanges, des dialogues. Autre obligation : être situé à moins de 50 km d'Alès pour que les équipes médicales puissent être là en moins d'une heure et faciliter le suivi. "Ce n'est pas du tout dangereux, l'accompagnement de l'équipe permanent, 24 h sur 24, les familles sont formées et accompagnées" rassure Francis Garnier.

Postuler : contacter l'APSA 30 au 04 66 34 13 81 ou sur internet www.apsa30.fr

loading