L'Ardèche, cernée par des départements en alerte, résiste mieux au Covid-19

Le département de l'Ardèche serait-il comme le village des irréductibles Gaulois d'Astérix résistants encore et toujours à l'envahisseur ? En tout cas, la carte publiée ce vendredi par Santé Publique France est édifiante. Seule l'Ardèche reste au-dessous du seuil d'alerte dans le grand quart Sud-Est de la France. Tous ses voisins y compris la Haute-Loire et la Lozère ont dépassé le taux d'incidence de 50 cas positifs par tranche de 100.000 habitants. Ce taux progresse peu en Ardèche d'une semaine à l'autre, il s'établit au 27 septembre à 32,4 cas quand il est de 57,4 dans la Drôme.

Six élèves positifs dans un lycée de Privas mais pas de cluster

Il n'y a plus de cluster actif, de foyer de transmission, en Ardèche. La chaîne de contamination au commissariat de Guilherand-Granges a été stoppée. Ce cluster est désormais considéré comme clos. Au Lycée Vincent d'Indy de Privas, six élèves ont été dépistés positifs mais il ne s'agit pas d'un cluster car ils ne sont pas dans la même classe et leurs sources de contamination viennent d'ailleurs (clubs de sport et cercle familial). Aucune classe n'a donc été fermée dans l'établissement. Du côté de la Drôme, pas de classe fermée non plus. Le foyer d'infection drômois le plus important reste l'Ehpad de Die avec quinze résidents malades.

8 hospitalisations Covid en Ardèche, 31 dans la Drôme

En ce qui concerne les hospitalisations liées au Covid, elles sont stables en Ardèche : 8 malades dont 4 en réanimation selon les dernières données en date du jeudi 1er octobre. Dans la Drôme, les chiffres sont en augmentation. Entre le 24 septembre et le 1er octobre, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 20 à 31 dont 5 en réanimation.