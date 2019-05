L'Ardèche cherche la bonne formule contre les déserts médicaux

Et si vous aviez la solution pour éliminer les déserts médicaux en Ardèche ? Le département lance plusieurs projets dans l'année, mais tend aussi la main aux idées des collectivités et associations.

Privas, France

Le centre de santé départemental. C'est un concept expérimenté dans certains départements, comme en Saône-et-Loire. La "communauté de communes des Portes de Drôme Ardèche" dans le Nord Drôme devrait avoir la sienne en 2020. Et l'Ardèche s'y penche à son tour. Le principe : créer des structures d'accueil de consultations dans des zones blanches, sous-dotées en personnel médical. Et salarier les médecins. Selon la vice-présidente chargée de la santé au Conseil Départemental, c'est une solution préconisée par les jeunes médecins en sortie d'école.

Ils sont débarrassés des contraintes administratives, et sont souvent plus libres, sans astreinte ou permanence." Martine Finiels

Les médecins aussi s'intéressent à ces centres de santé départementaux. Le Docteur Gilles Morin n'est plus un jeune perdreau. Il a travaillé trente ans comme médecin généraliste à Vallon Pont d'Arc, avant de rejoindre le monde hospitalier. Mais il est optimiste.

Le diagnostic est long, mais bien situées, et bien organisées, ces centres pourraient permettre aux Ardéchois de bénéficier des soins dont ils ont besoin."Dr. Gilles Morin

Appel à projet

Autre angle intéressant : un vaste et pour l'instant vague appel à projets. Le département de l'Ardèche encourage les collectivités et les associations à trouver des idées pour attirer de jeunes médecins, les installer le mieux possible, et les conserver sur le territoire. Les projets sont à déposer sur le site internet du Conseil Départemental de l'Ardèche avant le 30 juin. Les dossiers retenus bénéficieront d'une enveloppe globale de 100.000 euros.

Beaucoup de besoins, de nombreuses idées

2019 sera aussi l'occasion pour les Ardéchois d'attirer les étudiants lors de stages dans le département, et d'expérimenter la télémédecine qui se développe, l'Ardèche étant département pilote en la matière.

Le constat est dur pour le département : trois médecins pour 1.000 habitants contre 6,6 au niveau national, un pharmacien pour 1.000 Ardéchois contre 13,79 ailleurs, et 8 infirmiers pour 1.000 habitants contre 12,55 au niveau national.