L'arrêt des soins à Vincent Lambert sera pour lui une délivrance, selon l'ADMD en Touraine

Indre-et-Loire, France

Vincent Lambert va peut-être mourir cette semaine. Les soins qui lui sont apportés depuis maintenant 10 ans pour le maintenir en vie doivent être progressivement arrêtés à partir de ce lundi 20 mai. Pourtant ses parents ont encore déposé deux plaintes contre le docteur Sanchez, chef du service des soins palliatifs du CHU de Reims, et ils ont appelé à une manifestation hier dimanche devant l'hôpital.

Aujourd'hui, le docteur Sanchez va commencer à procéder à l'arrêt des machines à hydrater et à alimenter Vincent Lambert. Le Conseil d'Etat avait validé fin avril la décision d'arrêter les soins. En Indre-et-Loire, l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, est soulagée de cet épilogue. Son délégué adjoint François Boucard explique pourquoi.

Vincent Lambert est victime d’obstination déraisonnable, selon les différentes juridictions qui ont statué sur son cas. Il est dans un état végétatif irréversible, donc pour lui c'est une délivrance. Même si la sédation profonde et continue qui va accompagner l'arrêt des soins n'est pas pour nous la meilleure solution. L'ADMD milite pour une fin de vie soit par suicide assisté, soit par euthanasie active -François Boucard

L'affaire Vincent Lambert est devenue le symbole du débat sur la fin de vie en France et sur l'acharnement thérapeutique. Maintenant ce sont aussi les parents de Vincent Lambert qui semblent s'acharner avec deux nouvelles plaintes déposées contre le docteur Sanchez et une manifestation hier devant l'hôpital de Reims. La première plainte concerne une demande de sanction disciplinaire à des fins de radiation du médecin. La seconde engage des poursuites pénales contre lui.

Non, je ne comprend pas cet acharnement des parents. C'est leur façon de penser les choses, nous-mêmes dans les débats que nous avons à l'ADMD nous avons des opposants qui mettent en avant leur convictions religieuses. C'est leur droit. Ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas respecter la loi Claeys-Leonetti. Là, la loi a donné raison à l'équipe médicale.

Selon une source médicale, le protocole de fin de vie pourrait durer de deux à quatre jours et comprendre, outre l'arrêt des machines à hydrater et alimenter, une sédation "contrôlée, profonde et continue" de Vincent Lambert.