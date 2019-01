L'ARS assure que la maternité de Mayenne ne fermera pas et accorde à l'hôpital une aide de plusieurs millions d'euros

Mayenne, France

La réunion de travail s'est déroulée ce vendredi 11 janvier dans les locaux de la délégation départementale de l'ARS à Laval en présence de nombreux élus dont le maire de Mayenne et président du conseil de surveillance de l'hôpital, Michel Angot, et les députés Guillaume Garot et Yannick Favennec. Une réunion constructive et encourageante pour l'avenir selon les deux parlementaires.

«La maternité de l’hôpital de Mayenne ne fermera pas. Elle pourra compter au besoin sur l’appui du CHU de Rennes, et le CHNM bénéficera de 7,7 M€ de nouveaux crédits ».

Très utile réunion de travail des élus avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé !#OnAvancepic.twitter.com/U80q9bt20V — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) January 11, 2019

Cette rencontre avait pour but d'évoquer la situation particulièrement fragile du centre hospitalier du Nord-Mayenne. Le directeur régional de l'ARS a tenu à préciser qu'il n'y avait aucun risque de fermeture définitive de la maternité, ce que beaucoup d'usagers et d'associations redoutent. L'établissement a été fermée provisoirement pendant 2 semaines par manque de médecins anesthésistes avant de rouvrir ce vendredi 11 janvier, une solution a été trouvée jusqu'en février au moins.

Réunion de travail très positive et rassurante cet après midi avec l @ars_pdl sur l avenir du @CHNM de MAYENNE : la maternité ne fermera pas, crédits supplémentaires de 7,7 M€ , collaboration possible avec le CHU de Rennes ... @guillaumegarot@MichelAngot53@lamayenne#onavance — Yannick FAVENNEC (@yfavennec) January 11, 2019

L'ARS a également décidé de venir en aide au CHNM, un soutien financier conséquent. Une somme de près de 8 millions d'euros lui est accordée pour le fonctionnement, l'organisation de services et les investissements.

Rencontre intéressante avec élus @lamayenne

➡️ Accompagner & soutenir les projets de santé du territoire

✔️Confirmation appui ARS pour continuité de la maternité

✔️Souhait que communauté hospit CHNM élabore 1 projet médical de territoire en réponse aux besoins, sûr et de qualité pic.twitter.com/6EOi4KikK8 — ARS Pays de la Loire (@ars_pdl) January 11, 2019

Enfin, l'Agence Régionale de Santé confirme un partenariat possible avec le CHU de Rennes qui dispose d'importants moyens humains et matériels, ce que France Bleu Mayenne vous annonçait récemment. Une première réunion de travail, à ce sujet, se déroulera au mois de mars.

Ce samedi 12 janvier, des organisations syndicales et l'association Audace 53 invitent les habitants de Mayenne à se mobiliser pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital. La manifestation dans le centre-ville débutera à 10h30.