L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes lance un plan de vaccination contre un variant de la méningite B, l'Isère concernée

Pas moins de 12 personnes contaminés par un variant de la méningite de type B sur les derniers mois en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous âgés de 16 à 21 ans, ils ont été touchés dans des zones bien particulières : autour de Chambéry et dans l'Est lyonnais.

L'Agence régionale de santé (ARS) lance donc une vaccination préventive dans plusieurs communes de Savoie, de l'Isère, de l'Ain et du Rhône. Cela concerne les enfants de 0 à 2 ans car ils sont susceptibles de contracter ce variant et les jeunes gens de 16 à 24 ans qui résident ou fréquentent occasionnellement ces secteurs (domicile, emploi, études, sorties).

20 communes iséroises concernées, principalement dans le nord du département

Chapareillan

Entre-Deux-Guiers

Anoisins-Chatelans

Anthon

Charette

Charvieu-Chavagneux

Chavanoz

Hières-sur-Amby

Janneyrias

La Balme-les-Grottes

Leyrieu

Parmilieu

Pont-de-Chéruy

Porcieu Amblagnieu

Saint-Baudille-de-la-Tour

Saint-Romain-de-Jalionas

Tignieu-Jameyzieu

Vernas

Vertrieu

Villette d'Anthon

Informer et sensibiliser

L'ARS a informé les médecins des différents secteurs concernés. Les maires des communes ont également été concernés et les populations ciblées ont reçu un courrier pour les inciter à se rapprocher de leur médecin le plus rapidement possible. Il est précisé que "dans le cadre de cette campagne, le vaccin fait l’objet d’un remboursement à 100 % lors de l’achat en pharmacie". Un numéro vert gratuit a été mis en place pour répondre aux questions : 0 800 100 378 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h).