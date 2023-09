L'ARS de Dordogne appelle les parents d'élèves à vacciner leurs enfants contre le papillomavirus

Il ne reste que quelques jours pour remplir l'autorisation parentale. L'Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine invite les parents d'élèves de Dordogne à faire vacciner leurs enfants contre le papillomavirus. La campagne qui débute le 6 et 9 octobre selon les zones concerne les collégiens en 5ème. Des médecins, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens vont venir directement dans les établissements scolaires pour lutter contre l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, notamment responsable de cancers. La vaccination est gratuite, sur la base du volontariat.

Les parents des 4200 élèves concernés de 46 collèges du département ont reçu deux messages avant et après les grandes vacances. Pourtant, l'ARS n'a recueilli pour l'instant que 500 réponses, dont deux tiers sont positives. L'agence de santé relance un appel pour atteindre 25% d'élèves vaccinés, contre 15% si on en reste là. Les autorisations parentales doivent être envoyées avant le 28 septembre.

Un vaccin contre le cancer

Le directeur de l'ARS en Dordogne, Didier Couteaud, prévient : "On a 6500 nouveaux cas de cancers chaque année en France dû au papillomavirus". La maladie peut parfois prendre une forme grave et apparaître des années après les premiers rapports sexuels. Les filles sont davantage touchées avec les cancers du col de l'utérus mais les garçons peuvent l'être aussi au niveau de l'appareil génital ou des cancers ORL. A ses côtés, l'inspectrice académique de Dordogne, Nathalie Malabre, ajoute : "un vaccin qui lutte contre un cancer ce n'est pas fréquent".

C'est pour ces raisons que la campagne de prévention et de vaccination est lancée. Une première dose doit être effectuée avant Noël, une seconde avant le mois de juin prochain. "On choisit les élèves de 5ème car ils ont entre 11 et 14 ans, on estime que c'est l'âge avant le premier rapport sexuel", décrypte Didier Couteaud. Le directeur ne cache pas son ambition : "éradiquer ces cancers" en arrivant à terme à 80% de vaccination chez les jeunes de 16 ans.

Des réticences

Mais on est encore loin de ce chiffre. En Nouvelle Aquitaine, 46% des filles de 16 ans ont déjà reçu leur deux doses. Le pourcentage tombe à 36,2% pour la Dordogne. Et chez les garçons : 9% sur toute la région, 5,2% dans le département. Parmi les raisons évoquées : la méfiance envers les vaccins mais aussi des parents qui ne s'imaginent pas que leurs enfants aient une vie sexuelle.

Didier Couteaud défend : "Cette vaccination est préconisée depuis 2007, nous avons du recul. C'est la solution la plus efficace et une opportunité d'éviter un cancer". Le directeur de l'ARS prend exemple sur l'Australie ou la Nouvelle Zélande qui sont parvenus à 80% de jeunes vaccinés et où selon lui, le papillomavirus a "presque disparu".

A partir du mois d'octobre, les professionnels de santé feront le tour des établissements en s'organisant par demi-journée. La vaccination est assuré par le Département et la Clinique Pasteur Elsan. Quelques collèges privés ont refusé la vaccination dans leur établissement.