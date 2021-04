L'ARS de Normandie compte sur les vaccinodromes pour intensifier la vaccination contre le Covid

Plus de 682 mille normands avaient au 5 avril reçu une ou deux doses de vaccin contre le Covid-19 (511.486 primo injections et 170.690 secondes injections) indique l'ARS de Normandie. Et pour accélérer la vaccination un vaccinodrome est ouvert depuis ce mardi au Havre au Stade Océane. Deux autres ouvriront ce jeudi à Rouen au Kindaréna et à Dieppe à la maison des sports.

Benoît Cottrelle, médecin en santé publique à l'agence régionale de santé de Normandie, indiquait sur France Bleu Normandie que l'ouverture des vaccinodromes est _"indispensable"_pour répondre aux besoins de la vaccination. Ils proposeront les vaccins Pfizer BioNTech et Moderna. Quant aux doutes sur l'AstraZeneca Benoît Cottrelle rappelle que selon l'OMS "la balance bénéfices-risques est en faveur de ce vaccin".

Ce mercredi également le premier site français à conditionner un vaccin démarre sa production. Le laboratoire Delpharm, basé à Saint Rémy sur Avre, à la lisière de l'Eure va mettre en flacon le Pfizer BioNTech.

