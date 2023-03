L'ARS des Pays de la Loire invite les citoyens à donner leur avis sur la santé

Donnez votre avis ! L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire lance sa première consultation citoyenne.

Tous les habitants de la région sont invités à s'exprimer via une plateforme en ligne . L'ARS veut connaître leurs attentes et leurs priorités en matière de santé et d'autonomie. Les résultats, qui seront rendus publics en juin, viendront

alimenter la réflexion des professionnels et des élus locaux sur la politique à mener pour les 5 ans à venir.

"Les questions sont très ouvertes, elles correspondent aux compétences de l'Agence régionale de santé, qui vont de l'environnement à la gestion des hôpitaux ou l'accès à un médecin et aussi au grand âge, à la gestion avec les Départements des Ehpad et du handicap", précise Jérôme Jumel, le nouveau directeur général de l'ARS Pays de la Loire.

Arrivé depuis trois semaines, il connaît déjà la région pour avoir travaillé pendant une dizaine d'années au Département de Loire-Atlantique. Avant ce retour à Nantes, il était directeur adjoint au cabinet du ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Le nouveau directeur de l'ARS Pays de la Loire n'ignore pas que la santé est un sujet d'actualité, qui préoccupe les Français. Pour lui, "la période est charnière et cruciale mais les solutions sont à l'œuvre" et il aborde l'avenir en Pays de la Loire avec confiance : "Je suis plutôt optimiste car je constate déjà, en prenant mes fonctions, qu'il y a dans la région une formidable coopération entre acteurs sur les territoires, une forte implication des élus locaux et j'aurai à cœur de travailler à leurs côtés pour la santé des Ligériens. L'ARS mobilisera tous ses moyens et nous serons prêts à faire toutes les expérimentations nécessaires pour débureaucratiser et décloisonner le champ de la santé publique."

À propos du CHU de Nantes confronté à plusieurs arrêts maladies aux urgences pédiatriques, Jérôme Jumel a déclaré : "Je ne peux que condamner les arrêts de travail collectifs, sans porter une appréciation sur les revendications qui peuvent être légitimes." Depuis mardi 7 mars, les parents doivent d'abord avoir l'aval du SAMU pour se rendre aux urgences pédiatriques.