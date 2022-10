L'ARS dévoile son plan de lutte contre les déserts médicaux en Meurthe-et-Moselle

Les projets sont nombreux à avoir été dévoilés ce mardi par l'Agence régionale de santé (ARS). Cette dernière souhaite améliorer l'accès à un médecin généraliste dans le département de la Meurthe-et-Moselle, alors que 50 à 60 000 habitants n'ont pas de médecin traitant. Une situation qui risque en plus de s'intensifier dans les mois à venir puisque 30% des généralistes auront pris leur retraite dans 3 ans.

Une situation inégale

En Meurthe-et-Moselle, certaines zones sont évidemment plus touchées que d'autres par ce phénomène. "Le Pays Haut notamment et le sud-est vers Baccarat et Blâmont", confie Joan Orcier, le délégué territorial de l'ARS en Meurthe-et-Moselle. Ces secteurs comptent effectivement 6 généralistes pour 10 000 habitants, c'est moitié-moins que dans le centre de Nancy.

Construction de maisons de santé

Pour lutter contre cette tendance, l'ARS va donc ouvrir dans les 8 prochains mois, 9 maisons de santé, dont 4 uniquement pour le Pays Haut. "On aimerait bien une quinzaine de soignants dès l'ouverture pour proposer le plus de spécialités possibles", explique Joan Orcier. Elles seront implantées à Herserange, Briey, Tucquegnieux, Lexy, Baccarat, Damelevières, Chanteheux, Nancy et Saulxures-lès-Nancy. "L'idée, c'est que tout le monde ait accès à des soins primaires en 15-20 minutes maximum."

Un service d'accompagnement de soins

Autre idée : l'ouverture en janvier d'un service d'accompagnement de soins. Les médecins indiqueront leurs disponibilités à ce service qui s'occupera ensuite de les mettre en relation avec des patients sans médecin traitant, cherchant à obtenir une consultation en appelant le 15. "Ça permettra aussi de désengorger les urgences où 60% des patients viennent sans ordonnance préalable", complète Joan Orcier.

Plus de personnel ?

En revanche, pour pouvoir mettre toutes ces idées en œuvre, il va falloir du personnel. A commencer par les 130 internes qui sortent chaque année de la faculté de médecine de Nancy. "Ça commence par leur proposer de bons stages pour leur donner envie de rester." Mais il faut également qu'ils aient envie de rester dans un secteur dépourvu. Et là, Joan Orcier compte sur l'appui des communes. "Il faut aussi mettre en avant un territoire. Si un interne souhaite aller à Longwy, c'est aussi important de promouvoir ce terrain."

De la prévention

L'ARS s'adapte ainsi à la tendance actuelle chez les nouveaux arrivants qui souhaitent conserver, en plus de leur carrière, un train de vie personnel de qualité. Elle espère, avec ce plan d'action, augmenter l'espérance de vie en bonne santé en France, actuellement à 65 ans (contre 75 pour la Suède par exemple). Ça passera là par plus de prévention, notamment sur un public jeune, autour de la cigarette et de l'alcool.