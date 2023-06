L'ARS Grand Est appelle les étudiants et les retraités en renfort dans les hôpitaux pour cet été

L'Agence régionale de santé se prépare encore à un été compliqué dans le Grand Est. Elle lance un appel, lundi 19 juin, pour inciter les professionnels, les étudiants et les retraités des métiers de la santé (médecins, infirmiers ou aides-soignants) à venir aider les personnels des structures de soins de la région pendant l'été. Depuis plusieurs mois, les hôpitaux du Grand Est font notamment face à une vague d'arrêts maladie , qui perturbent le fonctionnement des urgences et des autres services.

ⓘ Publicité

Toutes les aides sont bonnes à prendre, que vous soyez libéral, retraité ou étudiant, et quelle que soit votre profession de santé. Pour se porter volontaire et aider les personnels des structures de santé de la région, il faut s'inscrire sur une plateforme en ligne , et préciser sa profession, ses disponibilités et ses préférences géographiques pour exercer cette activité. Des liens seront ensuite faits entre les volontaires et les hôpitaux qui ont besoin de renfort.

À lire aussi Les hôpitaux du Grand Est sous tension : l'ARS appelle les étudiants et retraités de la santé en renfort

Appeler le Samu avant de se rendre aux urgences

L'ARS Grand Est en profite pour rappeler à la population la nécessité d'appeler un médecin traitant avant de se rendre aux services d'urgences. "En cas d’absence, d'autres structures de soins sans rendez-vous peuvent assurer une prise en charge de qualité et sont une véritable alternative aux services d’urgences des établissements de santé", rappelle l'ARS dans un communiqué.

Avant même le début de l'été, plusieurs hôpitaux ont annoncé une adaptation du fonctionnement des urgences, face aux tensions sur le manque de personnels et l'afflux de patients. Le CHR Metz-Thionville a par exemple prévenu que les urgences des sites de Metz-Mercy et Thionville restent désormais fermées jour et nuit pour les patients venant à pied. Pour entrer, il faut impérativement appeler le Samu avant d'arriver, ou bien discuter avec un médecin du 15 via l'interphone. Les urgences pédiatriques sont également concernées.