L’ARS Hauts-de-France demande aux établissements de santé de l’Oise d’activer leur plan blanc

Les établissements de santé de l’Oise sont en tension ces derniers jours. Il y a une importante activité avec les épidémies de Covid-19, de grippe et de bronchiolite, combinée à des tensions chroniques sur les ressources humaines.

ⓘ Publicité

Le directeur général de l’ARS a réuni ce lundi les hôpitaux publics et privés de l’Oise, le CHU d’Amiens et les SAMU de l’Oise et de la Somme pour évaluer la situation. A l’issue de cette réunion de travail il a été demandé aux dirigeants des établissements de mettre en place une orientation coordonnée et solidaire des patients, et pour les établissements publics et privés de l’Oise ayant notamment des activités de médecine d’activer leur plan blanc.

Cette mesure permet de mobiliser du personnel supplémentaire pour assurer la continuité des urgences et soins non-programmés et d’engager si cela devait s’avérer nécessaire la reprogrammation d’interventions non-urgentes.

Allons aux urgences pour les vraies urgences

Toute l’année et plus encore en ce moment, les patients sont invités à contacter leur médecin traitant en premier.

Les patients peuvent ensuite contacter localement les maisons médicales de garde et les maisons de santé pluriprofessionnelles qui proposent dans de nombreux cas un accueil non-programmé. Les pharmaciens peuvent également conseiller et orienter les patients vers les structures pertinentes.

Pour les situations d’urgence, les patients sont invités à appeler le 15 avant de se rendre spontanément à l’hôpital. L’appel préalable au 15 permet, grâce à la régulation assurée par des médecins libéraux et hospitaliers, d’avoir une première réponse médicale immédiate et, si besoin, d’être bien orienté par rapport à sa situation de santé.