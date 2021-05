L'ARS invite les supporters du Losc à se faire dépister

Des masques baissés sur le menton ou carrément pas de masque du tout, des embrassades, des accolades... L'euphorie après le titre du Losc acquis dimanche soir à Angers a quelque peu fait oublier les gestes barrières ! Du coup, l'Agence Régionale de Santé incite via un Tweet publié ce lundi les milliers de supporters qui se sont massés dans le centre de Lille pour célébrer la victoire des Dogues à se montrer prudents dans les prochains jours, en respectant les gestes barrières, en réduisant les contacts dans les prochains jours, et en allant se faire dépister à titre préventif à partir du milieu de semaine et de s'isoler si nécessaire. L'ARS qui n'oublie pas de féliciter les Dogues pour leur titre !

