L'ARS ne craint pas un rebond de l'épidémie avec le week-end de l'ascension

La campagne de vaccination est élargie aux plus de 18 ans. Depuis ce mardi, il est possible de prendre les rendez-vous laissés vacants dans les 24h. En Sarthe, ce sera surtout possible au vaccinodrome du Mans. L'ARS se dit confiante sur la baisse de propagation du virus.

Plus de 204.800 sarthois ont été vaccinés dont près de 55.000 avec les deux doses. La vaccination s'accélère cette semaine. Elle est désormais ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans. En Sarthe, comme partout en France, on peut prendre rendez-vous la veille sur des créneaux laissés libre. Ce sera surtout au vaccinodrome du Mans qu'il devrait rester des places. C'est ce que nous disait ce mercredi matin, le directeur de l'ARS, l'agence régionale de santé Stéphan Domingo.

vaccination (illustration) © Radio France - Julie Seniura

La vaccination s'accélère

Les créneaux laissés libre seront disponibles sur l'ensemble des 17 sites de la Sarthe, mais c'est au vaccinodrome du Mans situé au centre des expositions qu'il devrait y en avoir le plus. Le centre réalise désormais plus de 2.400 vaccinations par jour y compris le week-end

Ce week-end de l'ascension est marqué par de nombreux départs. Cependant, l'ARS n'est pas inquiète sur le programme de vaccination qui sera respecté. "Il n'y aura pas moins de vaccination" souligne le directeur de l'ARS, l'agence régionale de santé en Sarthe Stéphan Domingo. "La répartition des doses est faire en fonction des heures d'ouverture des centres".

Sur la propagation de l'épidémie en Sarthe, elle est en diminution. Le taux d'incidence a baissé : 239 cas pour 100.000 habitants et 125 cas pour 100.000 habitants si on prend la tranche d'âge des plus de 65 ans.

Je suis confiant sur la baisse de la propagation du virus en Sarthe

rajoute le directeur de l'ARS en Sarthe, l'agence régionale de santé Stéphan Domingo. "Je n'ai pas d'inquiétude particulière à partir du moment où les gestes barrières sont respectés. Notre programme vaccinal est totalement remplit, donc tout est fait pour éviter une nouvelle propagation, même si on a quand même quelques inquiétudes sur les variants".

À réécouter : l'interview de Stéphan Domingo, le directeur de l'ARS en Sarthe