L'ARS Normandie veut une vaccination complète pour plus d'un normand sur deux d'ici fin août

Les chiffres de l'Agence régionale de Santé de Normandie confirment la forte baisse de la Pandémie dans notre région. L'ARS souhaite intensifier ses efforts et doubler le nombre de Normands ayant reçu une vaccination complète.

Elle va pour cela généraliser dès lundi les tests sérologiques dans les centres de vaccination et compter sur l'assouplissement des délais entre deux doses (De 21 à 49 jours).

Le recul de la pandémie en Normandie

Le taux d'incidence baisse très fortement (-40%) et de manière quasi homogène dans notre région relève l'ARS. Il est au plus bas dans le Calvados (30,37 cas pour 100.000 habitants) et au plus haut en Seine-Maritime (43,3). Dix-sept clusters sont identifiés en Normandie et aucun n'est infecté par le variant Delta.

"Cette baisse constante permet de desserrer la pression sur le système de santé", relève Thomas Deroche, le directeur général de l'agence régionale de santé Normandie.

824 personnes sont hospitalisées en raison du covid-19 dans notre région. C'est 71 cas de moins que la semaine précédente et le nombre de personnes en réanimation est passé sous la barre des cent cas (97).

La campagne de Vaccination

Depuis la première vaccination en Normandie le 04 janvier dernier, ce sont 2,457 millions de doses qui ont été injectées dans notre région. Près de 1,662 millions de Normands ont reçu au moins une première dose et 872.000 ont obtenu une vaccination complète (chiffre au six juin).

Les 75 ans et plus font partie de la catégorie d'âge la plus nombreuse à avoir reçu au moins une dose (83,3%) avec la catégorie des 65-74 ans (82,4%) devant des 55-64 ans (69,2%) et les 18-55 ans (25,8%).

Doubler le nombre de Normands entièrement vaccinés

L'objectif est d'obtenir qu'1,7 millions de Normands soit vaccinés pleinement.

"Il s'agit de faciliter au maximum la vie des gens pour leur permettre d'aller se faire vacciner, explique Thomas Deroche. Il faut qu'on puisse organiser l'espacement entre deux doses en fonction de ses vacances. Cela a été desserré. On peut désormais espacer de 21 à 49 jours. Cela laisse de quoi s'organiser."

Des test sérologiques dans tous les centres à partir de lundi

Les personnes qui ont déjà eu le Covid il y a au moins deux mois n'ont besoin que d'une seule injection. La mise en place de ces tests rapide va permettre de détecter ceux qui ont été malades à leur insu et leur éviter une deuxième injection.

"C'est un test sérologique rapide dont on a le résultat en un quart d'heure", explique le Dr Benoit Cottrelle. Environ 20% des personnes ont fait un covid en France. Il y en a environ un tiers qui ne le sait pas faute de signe ou pour avoir eu un rhume et ne pas s'être fait tester."