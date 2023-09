L'ARS place l'Ehpad de Jullouville sous administration provisoire pour des problèmes de gestion

Des salariés pas payés en temps et en heure, des factures de fournisseurs en retard, voilà ce que reproche l'Agence régionale de santé de Normandie à l'Ehpad "Les jardins d'Henriette" à Jullouville, dans le sud-Manche. L'ARS décide donc de placer l'établissement sous administration provisoire.

Une gestion qui met en danger les résidents estime l'ARS

C'est une inspection réalisée en juin dernier dans cet Ehpad public géré par le centre communal d'action sociale (CCAS), qui a mené à cette décision de l'Agence régionale de santé. Cet administrateur provisoire est nommé pour 6 mois et aura la tâche de régler les problèmes de gestion que l'ARS reproche au petit établissement de 46 lits.

Pour l'autorité de santé, la gestion financière actuelle de l'Ehpad présente des risques quant aux services dus aux résidents. Concrètement, si les salariés ou les fournisseurs ne sont pas payés à temps, ils en droit de cesser le travail . Il pourrait alors y avoir des manquements dans le traitement des résidents. L'administrateur doit donc "stabiliser l'organisation et le fonctionnement" de l'établissement et un comité de suivi regardera les évolutions.

Une "suite logique" pour le président du CCAS

Pour le président du CCAS, et maire de Jullouville, Alain Brière, qui siège donc au conseil d'administration de l'Ehpad, il faut "dédramatiser la situation". Pour l'élu, la résidence des "Jardins d'Henriette" a effectivement connu des délais, notamment lorsque que son comptable a été en arrêt maladie pendant 3 mois. La paie des salaires avait alors été retardée de 2 jours par rapport à la limite légale.

Quant aux retards dans le paiement des fournisseurs, c'est un problème rencontré de plus longue date du fait de la difficulté pour les petits établissements d'atteindre l'équilibre financier. Alain Brière met en avant que l'ARS avait justement soutenu l'Ehpad en lui attribuant une aide de 170.000 euros en 2022 et 160.000 euros cette année, et sa contribution habituelle (elle finance un tiers de l'établissement) a été augmentée de 13% en 2023.

Pour lui, cette mise sous administration provisoire est une "suite logique" pour s'assurer de la bonne gestion et utilisation de ces sommes. "Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'administrateur : "si vous trouvez des solutions pour être tranquille dans les années à venir, je vous paie le champagne !"" L'élu qui ajoute que sa priorité est que "les résidents soient heureux, se plaisent" dans la petite maison de retraite avec leur famille, et de s'assurer du bien-être des salariés.