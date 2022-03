L'ARS rétropédale et ne nommera pas le directeur du CHU de Caen à la tête de l'EPSM

L'Agence Régionale de Santé fait machine arrière. Elle ne nommera finalement pas le directeur du CHU de Caen, Frédéric Varnier, à la tête de l'EPSM (Etablissement Public de Santé Mentale), a confirmé l'ARS à France Bleu Normandie, ce jeudi 10 mars 2022. Le poste sera officiellement ouvert le 18 mars, avec une publication au Journal Officiel.

Un autre directeur par intérim sera nommé

Ca signifie qu'un autre directeur par intérim sera nommé dans les prochains jours. "On nous a assuré qu'il avait une expérience en psychiatrie, et qu'il serait extérieur au département", précise une source syndicale. Son identité n'est pas encore connue, il doit arriver dans les prochains jours, après le départ à la retraite de Jean-Yves Blandel, encore directeur de l'établissement à cette heure.

L'Agence Régionale de Santé justifie ce rétropédalage par "une incompatibilité statutaire" dans la nomination de Frédéric Varnier, piste d'abord privilégiée par l'ARS. L'Agence l'avait d'ailleurs précisé dans un courrier aux équipes, que France Bleu s'est procuré. "Je vous confirme mon intention de désigner comme directeur par intérim de l'EPSM de Caen, le directeur général du CHU de Caen, (...) Frédéric Varnier." Finalement, ce n'est pas possible.

Soulagement des syndicats et d'une grande partie des salariés

La plus grande peur des salariés avec l'idée de voir Frédéric Varnier avoir la double casquette de directeur du CHU et de l'hôpital psychiatrique, c'était "la perte d'autonomie de l'hôpital et surtout de refaire tout le projet médical qui a mis un an à accoucher", explique Antoine Vallet, médecin et président de la Commission Médicale de l'hôpital psychiatrique. Des syndicats comme la CGT et la CFDT ne disent pas autre chose.