L'ARS suspend l'activité du centre dentaire des Résidences à Belfort

Dans un communiqué paru ce mercredi, l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté indique avoir décidé de suspendre totalement les activités du centre de santé dentaire Proxidentaire situé quartier des Résidences à Belfort. En effet, l'ARS, après avoir réalisé une inspection sur le site début juillet, affirme avoir constaté un certain nombre de manquements "portant atteinte à la qualité des soins et à la sécurité des patients". L'Agence a réalisé cette inspection suite à un contrôle réalisé sur un autre site géré par l'association Proxidentaire près de Dijon, et où des manquements avaient été constatés.

Qu'est ce qui est reproché exactement?

Pour l'Agence Régionale de Santé, une telle suspension se justifie car "la qualité des soins n'est pas au rendez vous et la sécurité des patients est mise en danger". Le matériel par exemple n'est pas nettoyé, stérilisé entre chaque patient, le personnel qui réalise ces taches ne dispose pas des compétences nécessaires. Autre reproche : le tri des déchets médicaux est mal réalisé. En tout, une liste de 13 manquements a ainsi été dressée par l'autorité sanitaire.

Le centre dentaire nie les faits reprochés

Le centre dentaire, ouvert depuis seulement le 18 juin, et qui accueille 60 à 70 patients par jour affirme avoir scrupuleusement respecté les règles d'hygiène depuis l'ouverture. La quinzaine de salariés, dont 6 dentistes, travaillent dans des conditions qui assurent la santé des patients répond Kévin Gainet, trésorier de l'association Proxidentaire : "les points ont été constatés par deux huissiers sur Belfort qui sont totalement indépendants et qui nous disent que nous sommes conformes".

Selon le trésorier, et le président de l'association, il s'agit d'une sorte d'un acharnement de la part de l'ARS, d'une sorte de "cabale. On est considérés comme la concurrence par les chirurgiens dentistes libéraux. Ils l'ont écrit partout, tous les syndicats de dentistes ont fait des publications pour dire qu'on était des charlatans car on est la seule structure de Bourgogne Franche Comté à faire les urgences sans rendez vous, on travaille le dimanche, le soir jusqu'a 20 heures, et ça ils le ne supportent pas".

L'ARS donne deux mois au centre pour se mettre en conformité

Sur les accusations portées par le centre dentaire, l'ARS se refuse à tout commentaire, et indique dans un communiqué donner un délai de deux mois au centre pour remédier aux manquements.