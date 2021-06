Coronavirus : l'ARS veut accélérer encore la vaccination dans les Landes pour contrer le variant indien

"Nous avons des créneaux de libre tous les jours, y compris le soir, y compris le week-end", affirme Didier Couteaud, délégué de l'Agence Régionale de Santé dans les Landes. La vaccination est la priorité de l'ARS, avant les vacances. "Il y a de plus en plus de doses car nous avons eu des livraisons, ce n'est pas à cause d'une baisse de la demande", a répondu Olivier Véran, le ministre de la santé, quand BFM TV lui a demandé d'expliquer le phénomène des "créneaux libres". L'ARS espère vacciner vite car les séquençages, qui ne sont pas terminés, (les résultats complets seront communiqués mardi lors d'une conférence de presse), révèlent plusieurs nouveaux cas de variants indiens dans le département, dans des zones "nouvelles", c'est-à-dire des communautés de communes où le Delta n'avait pas été détecté (il y en avait six). Le taux d'incidence a baissé de plus de 25% en une semaine dans les Landes, il est, selon les dernières mesures, de 72 cas pour 100 000 habitants.