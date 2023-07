L'aspartame est un "cancérogène possible" selon l'Organisation Mondiale de la Santé

L'aspartame, édulcorant remplaçant le sucre, est un "cancérigène possible" selon le Centre international de recherche sur le Cancer de l'OMS.

Alerte mesurée sur l'aspartame. L'édulcorant, utilisé depuis une quarantaine d'années en remplacement du sucre, dans les bonbons, les chewing-gums, les laitages ou les sodas allégés, vient d'être déclaré "cancérogène possible" par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), une agence de l'Organisation mondiale de la santé.

Le CIRC le classe dans la catégorie 2B des substances cancérogènes possibles, au même titre que le plomb et les gaz d'échappement, mais moins dangereuses que l'exposition au glyphosate (catégorie 2A), et beaucoup moins dangereuses que le tabac, l'alcool et les UV (catégorie 1).

L'OMS ne s'inquiète pas...

Le Centre s'est notamment basé sur les résultats de trois études, menées aux Etats-Unis et en Europe. Réalisées sur des cohortes importantes d'humains, elles établissent un lien entre la consommation régulière de boissons contenant de l'aspartame, et un surrisque de contracter un cancer du foie . Mais l'OMS juge ce niveau de preuves "limité" et insuffisant pour classer l'aspartame parmi les substances cancérogènes probables, comme le glyphosate et la viande rouge, ou cancérogènes certaines, comme le tabac.

D'autres études doivent être menées "pour clarifier la situation", a commenté le Docteur Francesco Branca, directeur du département Nutrition, santé et développement de l'OMS.

... Des chercheurs français alertent

En attendant, l'OMS n'applique pas de principe de précaution. Les chercheurs de son Centre international de Recherche sur le Cancer recommandent aux consommateurs réguliers de sodas allégés contenant de l'aspartame de moins en boire, mais pas d'arrêter complètement. Mais, dans le même temps, le comité d'experts des additifs alimentaires, administré par l'OMS et par l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, ne touche pas au seuil jusque-là recommandé. Selon ce comité, on peut boire jusqu'à une dizaine de canettes de sodas allégés par jour, selon leur teneur en aspartame, sans risque accru de cancer du foie.

L'OMS est jugée trop laxiste sur l'aspartame par un certain nombre de scientifiques, notamment français. Une étude menée de manière permanente, depuis 2019, sur près de 103 000 adultes en France, a révélé elle aussi un lien entre aspartame et cancer. Les doses d'exposition problématiques sont beaucoup plus basses, à partir d'une canette de soda allégé par jour. La chercheure qui coordonne cette étude pointe également l'impact de l'aspartame sur les risques de développer d'autres maladies, cardiovasculaires , ou encore le diabète.