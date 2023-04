Cyberharcèlement, fake news, réseaux sociaux : les dangers d'Internet expliqués à des enfants à Bayonne

"Il ne faut pas croire tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce qu'il peut y avoir des bêtises." Manon, 8 ans, a bien retenu la leçon. Avec une quinzaine d'autres enfants, elle a participé à un atelier pour lutter contre le cyberharcèlement, organisé par l'ASPTT de Bayonne, une association omnisport, et par l'opérateur Orange. Pour terminer l'escape game, il fallait résoudre des énigmes autour des fake news, ou des réseaux sociaux. Un moyen de sensibiliser dès le plus jeune âge.

Éducateurs formés

Par exemple, les enfants devaient repérer des différences entre deux images, et trouver laquelle était authentique. "Ça permet de se méfier un peu plus", explique Thaïs, 8 ans. Autres problématiques abordées : le cyberharcèlement, ou le temps passé sur les écrans. Iban a bien compris qu'il ne fallait pas "s'accrocher aux écrans, parce qu'après, on ne peut pas en sortir. On est captivé".

Pour encadrer les enfants, les éducateurs ont été formés. Nicolas Menou, salarié de l'ASPTT estime qu'une sensibilisation chez les plus jeunes est toujours utile. "On prend de plus en plus conscience des dérives que peuvent avoir les réseaux sociaux, internet ou l'utilisation des écrans".

Un rôle à jouer pour les ASPTT

La cible, ce sont les enfants entre 9 et 14 ans. Un public que connaissent bien les ASPTT. "En Nouvelle-Aquitaine, nous avons 17 000 adhérents, dont 45% sont mineurs. On essaie de leur donner de l'appétence pour la pratique sportive, mais aussi de les faire devenir de bons ados", explique Dominique Ozil, directeur régional de l'ASPTT.

Le partenariat signé avec Orange doit continuer à se développer avec l'arrivée de nouveaux ateliers à Bayonne, notamment sur le contrôle parental. La plupart de ces jeux auront lieu pendant les périodes de vacances scolaires. Certains modules existent déjà en ligne, et sont gratuits, il suffit de s'inscrire sur le site d'Orange.