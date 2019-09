L'assistance vocale indispensable partenaire du présent et du futur

Bordeaux, France

On peut taper 70 mots par minutes quand on peut en prononcer 210, parler c'est naturel, constat d'Antoine Créhalet, fondateur de l'entreprise bordelaise ADN.Ai. Avec l'assistance vocale, le champ d'application est sans fin. Elle peut devenir indispensable pour secourir les personnes âgées par exemple, si vous appelez les secours lorsque vous êtes tombé, simplement en parlant à votre smartphone, c'est bien plus efficace que de composer un numéro, où il vous faut bouger pour déclencher une action. Si vous êtes au volant de votre voiture, vous pouvez aussi communiquer avec votre assistant vocal, il vous répond et interagit avec vous. Bien d'autres possibilités se dessinent, ADN.AI développe des programmes actuellement pour communiquer directement avec son ordinateur. 50 pour cent des recherches internet se feront par assistance vocale en 2020.

Antoine Créhalet, Fondateur d'ADN.AI explique que tous les secteurs sont concernés par l'assistance vocale, sans négliger la sécurité des personnes âgées, du troisième ou quatrième âge. Copier

ADN.AI est née en octobre 2017, au moment où Google Assistant est arrivé en France. Ce sont des créateurs d'application indépendants, ils travaillent pour le marché de la publicité, et ont développé par exemple Tic Tac Musique, un quizz musical.