L'assocaition Accompagnement, Soutien, Présence 23, née il y a tout juste un an, recrute une douzaine de bénévoles pour cette année. L'objectif est de pouvoir accompagner des personnes en fin de vie dans tout le département.

L'association ASP 23 accompagne des personnes en de vie et cherche des bénévoles

On devient accompagnant au terme de cinq weekend de formation

Ce week-end, une dizaine de bénévoles de l'association ASP 23 (Accompagnement, Soutien, Présence) achèvent leur troisième session de formation avant d'accompagner des personnes malades en soins palliatifs dans des établissements de soins ou à domicile. A l'issue de cette session, elles commenceront l'accompagnement dans des établissements de soins en Creuse. Mais pour pouvoir couvrir tout le département, la jeune association recherche encore une douzaine de bénévoles.

Avoir un sens de l'empathie

"Il faut avoir des prédispositions à l'empathie et un sens de l'écoute" estime Sylvia Chénier, la présidente de l'association. Au-delà de ces qualités requises, ASP 23 forme ses bénévoles à raison d'un week-end par mois pendant cinq mois. "Pour apprendre à écouter davantage, mettre en exergue la communication verbale et non verbale, à affiner l'écoute" précise la présidente.

Sylvia Chénier Copier

Au sein du groupe, les parcours sont multiples. Certaines femmes sont devenues bénévoles après un décès parmi leur proches, d'autres amenéé à réfléchir sur la fin de vie par leur métier. Pour prendre contact avec ASP 23, vous pouvez appeler le 06 43 89 62 61 ou vous rendre sur la page Facebook de l'association.