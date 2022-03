L'association des citoyens contre les déserts médicaux auditionne les candidats à la Présidentielle

La Mayenne est le troisième désert médical de France. On manque de médecins urgentistes, de généralistes mais aussi de spécialistes (les dentistes sont devenus une denrée rare). Alors l'association des citoyens contre les déserts médicaux a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle sur cette question épineuse. Quelles sont leurs propositions en matière de santé? Comment attirer des toubibs dans des départements comme la Mayenne? Maxime Lebigot est le président de cette association, il était l'invité ce mardi 8 mars du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays de la Loire : "on voit des mesures par ci par là, mais rien de concret. On souhaite par exemple _faire réfléchir les politiques sur l'obligation d'installation dans les zones qui manquent de médecins_. C'est quelque chose qui nous paraitrait intéressant d'essayer avant de dire que ça ne marchera pas."

La Mayenne, troisième désert médical de France

Notre département est mal doté en médecin, même s'il y a eu l'an dernier plus d'installations que de départs, selon l'Ordre des médecins, mais pour Maxime Lebigot, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt : "c'est une bonne chose mais on part avec du retard. Récemment deux médecins se sont installés à Laval mais il en faut encore de nombreux pour pallier le manque de généralistes en Mayenne."