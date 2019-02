L'association France Alzheimer dénonce les conséquences sur les malades de l'arrêt du remboursement de médicaments

PACA, France

Il y a sept mois, l'arrêt du remboursement de quatre médicaments dits "anti-Alzheimer" entrait en vigueur. Ces médicaments ne visent pas à soigner les malades, aujourd'hui Alzheimer reste une maladie incurable, elle ne vise pas non plus à limiter les troubles comportementaux liés à la maladie, comme l'anxiété ou encore la dépression, mais à ralentir le processus de perte de mémoire. Mais le ministère de la Santé a jugé, après plusieurs années de débats sur la question et d'études scientifiques, que ces médicaments n'étaient pas efficaces, et que, de plus, ils avaient des effets secondaires importants sur le plan cardio-vasculaire.

L'état des malades se dégrade pour plus d'une famille sur deux

L'association France Alzheimer ne partage pas l'avis du ministère. Elle a conduit un sondage auprès de plus de 2.500 personnes, des malades et des proches de personnes touchées par la maladie, pour pointer les conséquences néfastes de l'arrêt du remboursement de ces médicaments.

Ce qui en ressort, c'est que dans une très large majorité, les familles ne croient pas à l'inefficacitéde ces médicaments. Au contraire, quand le traitement a été interrompu, elles sont plus d'une sur deux à constater une aggravation rapide de l'état des malades. Elles préfèrent donc continuer à acheter les traitements, en assumant leur coût, de plusieurs dizaines d'euros à plus de cent euros par mois. Forcément certaines familles sont obligées d'arrêter à cause du prix.

Le sondage souligne aussi qu'avec l'arrêt du remboursement des médicaments, les malades rendent moins souvent visite à leur médecin, entraînant une baisse de leur suivi médical. France Alzheimer réclame donc le retour du remboursement de ces médicaments. L'association veut par ailleurs lancer une nouvelle étude scientifique pour prouver l'efficacité des médicaments dits "anti-Alzheimer".