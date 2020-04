L'association APF France Handicap toujours mobilisée en Côte-d'Or pendant le confinement

La solidarité ne s'arrête pas pendant la pandémie de coronavirus, bien au contraire. Même en télétravail, l'antenne de Côte-d'Or d'APF France handicap continue de maintenir un lien, "afin que les personnes en situation de handicap, déjà bien souvent isolées en temps habituel, vivent ce confinement dans les meilleures conditions possibles".

"Nous restons à l’écoute de toutes les demandes et essayons dans la mesure du possible de répondre aux sollicitations réglementaires, sociales et juridiques" - APF France Handicap