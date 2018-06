Les parents de Grégory Lemarchal, décédé de la mucoviscidose en 2007, continuent leur combat pour encourager au don d'organes. A l'occasion de la journée nationale du don d'organes et de tissus, l'association qui porte le nom de leur fils publie ce vendredi 21 juin un nouveau clip de sensibilisation.

Une championne d'apnée pour promouvoir la greffe des poumons

On y voit Alice Modolo, vice-championne du monde d'apnée, s'enfoncer dans les eaux profondes de la Méditerranée. Elle raconte, en voix off, le parallèle que font les greffés entre son sport et l'opération. "Respirer après la greffe, c'est comme sortir la tête de l'eau pour la première fois". A la surface, la sportive apparaît sur un bateau au côté de Karine, atteinte de la mucoviscidose et qui a bénéficié d'une greffe des poumons. "Chaque jour je regarde le ciel et je pense à mon étoile, cet inconnu qui a sauvé ma vie".

Tout le monde est désormais donneur présumé

Le message que rappelle cette vidéo, comme l'explique Pierre Lemarchal, est que depuis la loi entrée en vigueur au 1er janvier 2017, tout le monde est donneur d'organes présumé et qu'il est important de déclarer son désaccord si c'est le cas. "La première chose que les médecins regardent lorsqu'ils ont la possibilité de prélever les organes d'un défunt, c'est le registre national des refus. Si jamais la personne est dessus, on gagne du temps et on passe à quelqu'un d'autre".

Les personnes qui ne souhaitent pas donner leurs organes peuvent aussi écrire une lettre datée et signée à leur proche, qui sera ensuite donnée au médecin.