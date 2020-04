HELPS au CHU de Grenoble Alpes, association pour les étudiants en médecine

L'hôpital de Grenoble est un CHU et le "U", pour "Universitaire", est loin d'être anecdotique. Près de 1 500 étudiants en médecine, internes et externes, travaillent régulièrement et se forment au sein des services, aux côtés de collègues chevronnés et diplômés. Comme eux ils vivent des moments intenses, motivants, passionnants quand on aime son métier, et d'autres plus fatigants ou décourageants. Une association qui existe depuis 2018 au CHU de Grenoble Alpes et qui tente de rassembler un maximum de ces étudiants, trouve tout son sens aujourd'hui, encore plus qu'hier. HELPS - Humanité et éthique liées pour la prévention en santé - a pour ambition de prévenir les risques psycho-sociaux chez les étudiants en médecine, de recréer du lien entre eux à l'heure où le début de cursus se fait chacun chez soi et sur DVD, et de les guider sur le chemin d'une "éthique de la relation de soin".

Association pour les étudiante en médecine créée en 2018 au CHU Grenoble Alpes - HELPS

Ecoute et organisation d’événements

HELPS est née d'un drame explique sa secrétaire Lucie Bosmean, étudiante en 9e année, "le choc qu'a été le suicide en 2017 d'un médecin du CHU" et le constat qu'il n'y avait rien ou pas grand chose pour venir en aide aux étudiants touchés par l'événement, traumatisés, ou qui eux même peuvent être parfois en difficulté, voire en détresse. Depuis sa création officielle en 2018 HELPS propose à ces étudiants "des moments festifs, comme des apéro rencontres", ou plus informatifs comme des conférences et des rendez-vous "Kfé philo" pour parler "philosophie et éthique". Elle propose aussi un "guide du petit carabin", des formations à la communication, à l'écoute attentive...

Ecoute face au confinement et fiches "pratiques"

Coronavirus et confinement oblige, beaucoup de ces événements ont évidemment du plomb dans l'aile mais "écoute attentive" et solidarité n'ont jamais été aussi utiles. Pour ça HELPS a mis en place un "projet Covid pour accompagner les étudiants pendant la crise sanitaire". Une sorte de plateforme d'écoute notamment : "nous sommes plusieurs à nous relayer, explique Lucie Boesman, pour écouter les étudiants en cas de besoin et répondre à leurs questions. Ils nous laissent un message par mail, via notre site ou via Facebook, et on les rappelle rapidement". Les écoutants sont des étudiants en médecine "formés et supervisés". Côté documentaire "nous avons créer des fiches pratiques sur les conduites à tenir en cas de suspicion d'infection chez le soignant et sur la méthode pour donner des nouvelles aux proches de malades". Sachant que dans les cas les plus graves ce ne sont pas les étudiants qui s'en chargent.

La mise en place d'une veille bibliographique "covid"

HELPS a aussi poussé la solidarité plus loin en mettant en place un site dédié à une veille scientifique de toutes les publications actuelles en matière de coronavirus et de covid-19. "Il y a une quantité très importante de publications en ce moment et l'étudiant qui veut se tenir informé n'a pas toujours le temps de faire les recherches". Plus largement que les étudiants même "il s'agit de faire gagner un temps précieux au maximum de soignants". La base "bibliovid" est alimentée tous les jours par des articles triés et analysés par des spécialistes, médecins en santé publique et épidémiologie, "pour un information pertinente et une analyse fiable pour les cliniciens amenés à prendre en charge les patients atteints." Une initiative tellement utile qu'elle est, explique Lucie Boesman "saluée par plusieurs CHU de France ainsi qu'au Canada et en Suisse".