Yonne : l'association Jalmalv 89 recherche des bénévoles pour accompagner les personnes en fin de vie

L'accompagnement en fin de vie des malades est un droit et un impératif insiste la fédération Jalmalv. Avec le Covid, beaucoup de bénévoles ont mis leur engagement entre parenthèses, et certains d'entre eux ne sont pas encore revenus au sein des associations.

Le Docteur Royer intervient dans le service de soins palliatifs de l'Hôpital d'Auxerre. Selon lui, il n'y a aucun doute, la présence des visiteurs dans ce service est bénéfique pour les patients. "Vous savez quand on est en situation palliative, on vit forcément un certain isolement. Isolement social, affectif et familial. Et ces visiteurs ont un rôle magnifique qui permet de refaire du lien, de permettre aux gens de ne pas se sentir trop isolés. Des malades retrouvent une certaine appétence à la vie avec ces entretiens, surtout quand il y a un bon feeling avec le visiteur. Ca égaie un peu la journée, parce qu'elles sont longues et monotones, et souvent dans un contexte douloureux, d'inconfort. Et d'avoir ces visites là, oui ça fait incontestablement du bien au patient."

"On écoute les souffrances du patient, et parfois on lui tient la main, simplement" : Jacky, bénévole de Jalmalv89

Jacky est accompagnant de l'association Jalmalv 89 depuis 8 ans. Avec les patients qu'il rencontre à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital d'Auxerre, il dit parler de tout, une fois la confiance installée. Mais surtout il est à l'écoute. "On écoute ce que le patient a à nous dire. On écoute ses souffrances, et parfois on lui tient la main, simplement. Ca nous arrive aussi de nous attacher. Je me souviens d'un patient que j'ai été amené à suivre pendant quelques mois. Et quelques heures avant son départ il m'a dit : mais pourquoi on ne s'est pas connu avant. Nous aurions été amis. Vous voyez l'attachement est là. Mais on essaie, au titre de l'accompagnement, de ne pas emmener nos échanges en dehors de la chambre. Quand on referme la porte on essaie de passer à autre chose. Et quand on voit le bénéfice que le patient peut retirer de nos visites, on ne peut que souhaiter que d'autres bénévoles nous rejoignent. Parce que tous les malades n'ont pas la chance d'avoir une famille au pied du lit. Certains d'entre eux décèdent encore dans des chambres au bout du couloir, et ça c'est à mon sens , pas tolérable."

Jacky, bénévole de l'association Jalmalv89 depuis 8 ans et Pascale Ribaud coordinatrice Jalmalv89 © Radio France - Damien Robine

"On ne sait jamais ce qui va se passer derrière la porte. Mais la personne a dit oui à notre présence dans sa chambre et c'est déjà un cadeau" : Pascale Ribaud coordinatrice Jalmalv89

La fédération de l'Yonne de l'association Jalmalv envisage donc de recruter des bénévoles en début d'année. Elle va mettre en place une formation pour être accompagnant. Une formation où les questions sur la fin de vie, la mort ou le deuil sont évoqués. Ce n'est qu'ensuite, si on se sent prêt, que l'on peut commencer les accompagnements. Cette formation d'une centaine d'heure , s'étale sur 10 mois explique Pascal Ribaud. Elle est coordinatrice de l'association dans l'Yonne. "Ce sont des journées qui sont animées par des soignants formés aux soins palliatifs, par des bénévoles Jalmalv, et par des psychologues. Par exemple on évoque les besoins de la personne fragilisée par la maladie grave. Ou alors qu'est ce qui se passe quand la personne visitée est confuse et désorientée. Quant à savoir si on est prêt à devenir accompagnant, on est jamais sûr en fait. Même les bénévoles aguerris disent quelques fois leur appréhension. Ou en tout cas l'inconnu avant d'ouvrir la porte de la chambre. On ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Ce que l'on sait, c'est que la personne a dit oui à notre présence. Ce qui est déjà en soit, un cadeau. Ensuite, on s'assoit et on se laisse guider par la personne accompagnée."

L'association Jalmalv89 intervient dans plusieurs établissements du département. Le centre hospitalier d'Auxerre donc, celui de Joigny, la polyclinique d'Auxerre, la résidence Adélie à Guillon, la clinique le Petit Pien à Monéteau et à la Maison départementale de retraite de l'Yonne. Elle a également signé une convention avec Hospitalisation à domicile France Sud Yonne Nord Nivernais.

Si vous souhaitez donner de votre temps pour accompagner des malades en fin de vie et leur famille, contacter Jalmav 89 sur leur site internet, par mail info@jalmalv89.org ou par téléphone au 06 12 90 48 88