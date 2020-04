L'association bretonne Les P'tits Doudous collecte de l'argent pour les soignants

Habituellement, l'association rennaise Les P'tits Doudous organise des collectes pour les enfants hospitalisés. En pleine épidémie de coronavirus, elle fait appel à la générosité des internautes pour aider les soignants et améliorer leurs conditions de travail.

On connait depuis des années les nombreuses actions de l'association Les P'tits Doudous. Créée à Rennes en 2011, elle aide les enfants hospitalisés en améliorant leurs conditions d'accueil.

En pleine épidémie de coronavirus, l'association bretonne fait appel aux internautes pour aider cette fois les soignants, en première ligne dans la lutte contre la maladie.

50 000 euros récoltés en 10 jours

Fin mars, Les P'tits Doudous ont ouvert une cagnotte en ligne pour aider les soignants. L'argent collecté doit servir à acheter des petites choses pour améliorer les conditions de travail des médecins, infirmiers, aides soignants, etc qui sont dans les hôpitaux. Il s'agit de thermos pour boire des boissons chaudes, de lits d'appoint pour se reposer, du matériel de bureau, etc...

"Nous avons déjà acheté du fil qui permet à un des membres de l'association de fabriquer des visières de protection en plastique avec une imprimante 3D" explique Nolwenn Febvre la président de l'association Les P'tits Doudous.

En 10 jours, 50 000 euros ont été récoltés pour aider les soignants, mais la collecte continue jusqu'à fin avril. Plus il y aura de dons, plus l'association pourra aider d'hôpitaux et de soignants.

Aujourd'hui Les P'tits Doudous sont présents dans 75 hôpitaux français en métropole et outre-mer, l'association représente 700 soignants.

Nolwenn Febvre, la présidente de l'association Les P'tits Doudous sera l'invitée de France Bleu Armorique et de France Bleu Breizh Izel jeudi 9 avril à 8h15.