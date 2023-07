L'association Parentel de soutien aux adolescents et familles en cours de liquidation judiciaire

Selon des salariés de Parentel, l'association de soutien psychologique de la parentalité dans le Finistère est en cours de liquidation judiciaire. Cette association, créée en 1989 dispose d'antennes à Brest, Morlaix, Quimper, Concarneau et Ouessant. Avec une vingtaine de salariés, en majorité des psychologues, elle soutient des centaines d'enfants, d'adolescents, de familles, par différents biais, en traitant plus de 2000 appels par an, avec des prises en charge individuelles et des actions de prévention. Selon plusieurs salariés, samedi 1° juillet 2023, la présidente de l'association leur a annoncé la mise en liquidation judiciaire de Parentel, qui selon elle "repose sur un modèle économique non viable" et qui " serait aussi lié au désengagement des financeurs, à savoir la ville de Brest et le Conseil Départemental."

Les salariés évoquent l'importance du soutien des parents, rappelé récemment par Emmanuel Macron

Selon la CGT, la décision du tribunal judiciaire de Brest devant nommer un liquidateur judiciaire aura lieu vendredi. Dans un communiqué de presse, les salariés se disent très inquiets pour leur avenir et rappellent l'importance du soutien à la parentalité, au moment où Emmanuel Macron appelle " au sens de la responsabilité de pères et des mères de familles, dans le cadre des mouvements sociaux que la France traverse." La présidence de l'association, le Conseil départemental et la ville de Brest n'ont pas pour l'instant donné de réponse à nos sollicitations.