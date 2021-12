L'association sarthoise de citoyens contre les déserts médicaux interpelle les candidats à la présidentielle

"La révolte des malades commencera au Mans", lance Laure Artru, vice-présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux en charge de la Sarthe (ACCDM). Elle organise avec le soutien d'Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe une réunion publique ce mercredi 8 décembre à la fête de la Suze-sur-Sarthe pour faire un point sur la situation dans le département et appeler les habitants à se mobiliser.

Trouver des solutions pour "les SDF de la médecine"

La Sarthe fait face à une pénurie de médecins et "il ne faut pas parler de désert médical mais désertification puisque cette situation évolue" dans le mauvais sens, tient à souligner Laure Artru. Médecin de profession, elle rappelle que la Sarthe "est particulièrement défavorisée, c'est le quatrième département le plus désert de France" avec six médecins pour 10.000 habitants contre, 14 pour 10.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône. "Et nous avons perdu une centaine de médecins entre 2010 et 2020. On survit ... En plus, les services d'urgences dans les hôpitaux ferment régulièrement. Nous payons tous les mêmes cotisations sociales et nous n'avons pas un accès libre, égal et constitutionnel aux soins. C'est insultant, c'est honteux. C'est quoi ce pays ?", déplore-t-elle.

Le problème des déserts médicaux "doit devenir un thème majeur de la campagne présidentielle"

Face à ce constat l'association sarthoise contre les déserts médicaux va envoyer un courrier à tous les candidats à l'élection présidentielle. "On parle beaucoup beaucoup de l'immigration, des problèmes de sécurité et on parle aussi du Covid. Mais le problème de la santé ce n'est pas que le Covid. La pandémie a exacerbé ce problème sous-jacent". Laure Artru les appelle à s'emparer de ce problème ne serait-ce que par opportunisme. "Si jamais ils étaient en panne d'électeurs, ils ont un électorat tout trouvé, ce sont les sept à neuf millions de Français qui n'ont pas de médecin".

Il faut temporairement imposer à des jeunes médecins de venir s'installer sur des territoires qui en manquent

Pour cela, ils doivent s'engager selon elle, à prendre des mesures fortes et courageuses. "Une mesure courageuse, c'est une mesure qui déplaît aux médecins". En encadrant la liberté d'installation des médecins pendant quelques années. "On ne veut pas empêcher la liberté d'installation mais on veut empêcher les médecins d'aller s'installer là où ils sont en nombre suffisants. Mais il faudra peut-être changer de ministre de la Santé puisque Olivier Véran a déclaré 'qu'il ne sera pas le ministre de la régulation du travail médical' sur le territoire". Elle regrette par ailleurs ne de pas avoir le soutien de l'Ordre des médecins. Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe soutient cette proposition qui n'est pas nouvelle. "Je ne demande pas que la médecine ne soit plus libérale, mais il faut temporairement imposer à des jeunes médecins de venir s'installer sur des territoires qui en manque, je dis bien temporairement. Il en va de la santé de nos habitants".

Plus nous seront nombreux, plus l'oreille sera attentive

Comme ses homologues, l'élu est régulièrement interpellé par des administrés. "Parfois, on décroche le téléphone pour tenter de leur avoir un rendez-vous. On les incite à contacter le médiateur de la Sécurité sociale, même si ce service est engorgé. Normalement, il doit donner le nom d'un médecin si la personne n'en a plus". Mais il insiste : "C'est une compétence de l'État. Les élus locaux peuvent travailler sur l'attractivité de leur territoire pour attirer des médecins mais sinon les réponses, nous ne les avons pas. La réponse est au niveau national. C'est un défi national. Donc on peut interpeler nos dirigeants et leur demander des comptes".

Emmanuel Franco appelle chacun à se mobiliser. "Il faut que la santé soit au cœur de l'élection présidentielle. À mon sens, le prochain ou la prochaine présidente de la République devra s'emparer du dossier des déserts médicaux dès son arrivée à l'Élysée. Mais il faut que les élus, la population, les professionnels de santé, tous ensemble on fasse une démonstration de force pour que ce sujet soit pris en compte. Plus nous seront nombreux, plus l'oreille sera attentive. Donc, si ensemble nous faisons pression sur les candidats les choses vont bouger un peu plus. En tout cas, nous attendons les propositions".

Doubler le salaire des internes en médecine

Laure Artru demande également que la possibilité d'assurer des remplacements soit limitée dans le temps. "Parce que les médecins peuvent travailler très peu pendant leurs remplacements. Ils peuvent être remplaçant à vie, ils travaillent où ils veulent quand ils veulent et en général pour le tarif qu'ils définissent et ce n'est plus tolérable dans une période d'urgence sanitaire". La vice-présidente de ACCDM demande également à ce que les médecins n'aient plus tâches administratives à effectuer. "Il faut vraiment que le temps consacré à la médecine soit efficient. S'ils ne se consacrent qu'à la médecin, 35 heures c'est très bien".

Elle appelle également à doubler le salaire des internes en médecine. "L'internat c'est un scandale. Il y a des étudiants à bac+7 qui sont payés 1400 euros alors qu'ils travaillent 70 heures par semaine, qu'ils sont médecins, on leur fait faire beaucoup de choses. Il y a un mal-être. Il faut résoudre cela parce que pour compenser ce mal-être, pendant dix ans, ils ont le droit de commencer leur vie, de lancer leurs projets".