L'Assurance maladie de l'Yonne saturée d'appels à propos de la 3e dose de vaccin anti-Covid

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne annonce ce lundi 20 décembre être submergée d'appels à propos du pass sanitaire et de la dose de rappel du vaccin anti-Covid. En cas de problème de validité, la CPAM indique qu'il ne faut pas se tourner vers elle mais vers "le vaccinant".

Le standard téléphonique de l'Assurance maladie est submergé d'appels en ce mois de décembre. "Au moindre problème avec le vaccin et le pass sanitaire, le public téléphone au 36 46… Mauvais réflexe !" alerte la CPAM dans un communiqué. La caisse dit recevoir "beaucoup d’appels d’assurés qui ont eu leur 3e injection et cette 3e injection ne figure pas sur leur passe sanitaire."

"Il faut simplement se signaler auprès du vaccinant (professionnel de santé, centre de vaccination ou établissement) pour que le vaccin soit pris en compte pour le pass sanitaire. Le problème se situe au niveau de la saisie informatique du vaccin par le vaccinant, et non de l’Assurance maladie."

La CPAM rappelle que le 36 46 "n’a pas vocation à répondre aux problèmes de pass sanitaire". Sa plateforme téléphonique est embouteillée avec des délais d’attente qui s’allongent. "Le compte ameli reste la solution la plus pratique pour contacter l’Assurance Maladie, quitte à demander un rendez-vous téléphonique ou physique si besoin. Les espaces et Maisons France Services facilitent l’accès au compte ameli, pour plus de proximité", conseille la CPAM de l'Yonne.