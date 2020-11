L'assurance maladie du Doubs accélère le "tracing" des contacts Covid

La sécurité sociale intensifie sa mission de traçage des patients et contacts Covid dans le Doubs. Les 80 enquêteurs mobilisés réalisent plus de 1000 appels par jour. Trois fois plus qu'il y a un mois. La cellule recrute et forme des enquêteurs prêtés par d'autres administrations.

La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs accélère le "contact tracing" (ou traçage des contacts), une stratégie mise en place en mai dernier par l'assurance maladie pour "briser la chaîne de contamination le plus rapidement possible", explique Luc Berger de la CPAM 25.

Avec l'évolution de l'épidémie, la charge de travail des 80 enquêteurs mobilisés dans le Doubs progresse. De 200 à 300 appels quotidiens en septembre, ils sont passés cette semaine à 1000 appels par jour. "L'objectif est de repérer les cas contacts pour les encourager à se faire tester et s'isoler", ajoute Luc Berger.

"Avec cette deuxième vague, on arrive à avoir une centaine de cas positifs par jour" Copier

Il a donc fallu recruter de nouveaux enquêteurs (détachés par d'autres administrations : Carsat, CAF, MSA) qui suivent une formation cette semaine à Montbéliard. "La formation porte sur le discours à tenir lorsqu'ils vont appeler les patients zéro et leurs contacts. On leur présente la dynamique de la maladie. Et on enchaîne sur toutes les trames d'appels à connaitre", détaille Aurore, responsable de la cellule formation à la CPAM du Doubs .

Formation de "traceurs" Covid à la CPAM de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

"Des patients et des contacts plutôt coopératifs", selon Marie-Josée, l'une de ces enquêtrices. "Des interlocuteurs souvent soulagés de ce coup de fil et intéressés par nos recommandations".

Et face à cet afflux de cas et de contacts, l'assurance maladie a revu sa stratégie. Pour aller plus vite, elle passe désormais par le SMS pour inviter les patients à remonter leurs contacts, avant de confirmer tout cela lors d'un échange téléphonique.

Dans le Doubs , 95 % des patients positifs et 98 % de leurs cas contacts sont joints, moins de 24 heures après le signalement. Ce qui place la CPAM du Doubs au 5ème rang national en délai de traitement des patients positifs. Depuis le 1er septembre, plus de 10 000 fiches ont été traitées.