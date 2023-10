L'Assurance maladie ne rembourse plus leurs soins, les patientes d'un médecin rouennais lancent une pétition

Les patientes du Dr Dominique Parain ont lancé une pétition en ligne pour soutenir leur neurologue. L'Assurance maladie a décidé de ne plus rembourser les séances de stimulation magnétique pratiquées par ce neurologue rouennais de 77 ans qui exerce en libéral depuis qu'il a quitté le CHU de Rouen il y a 10 ans. La sécurité sociale ne veut pas plus prendre en charge un acte médical qui n'est pas validé par la Haute Autorité de Santé. Pourtant, cela fait près de 30 ans que Dominique Parain utilise la stimulation magnétique pour soulager des patients. Des patientes pour la plupart, qu'il a "sorties du handicap" selon ses mots.

ⓘ Publicité

"Sans lui, je pense que que je serais en fauteuil roulant depuis longtemps" - Sophie, patiente du Dr Parain

Sophie est sous oxygénothérapie tous les jours pour supporter la fatigue mais la location de la machine ne sera plus remboursée d'ici la fin du mois d'octobre. © Radio France - Christine Wurtz

C'est le cas de Sophie. Elle a 31 ans et souffre de troubles fonctionnels neurologiques depuis qu'elle a 18 ans. Parfois ses jambes ne la portent plus et elle tombe à genoux brutalement. Pendant 10 ans, les médecins qu'elle a consultés n'ont pas trouvé de quoi elle souffrait. "Pour eux, c'était psychologique" raconte la jeune femme qui a vécu 10 ans d'errance médicale, jusqu'à sa rencontre avec le docteur Parain. "Sans le docteur Parain, je pense que je serais en fauteuil roulant depuis bien longtemps" confie Sophie, "à l'heure actuelle je peux me déplacer seulement en béquilles et surtout je peux mener une vie active". La jeune femme bénéficie depuis plus de 10 ans des séances de stimulation magnétique transcrânienne et périphérique effectuées par ce neurologue rouennais. Un acte médical de diagnostic mais qu'il a prolongé en acte thérapeutique sans pour autant que cette méthode soit validée par des études scientifiques. Et c'est bien cela que lui reproche l'Assurance maladie. "Il faut vraiment qu'il y ait une validation objective et scientifique de l'intérêt d'une thérapeutique pour qu'elle puisse être inscrite effectivement à la nomenclature et faire l'objet d'un remboursement" explique le Dr Martine Morvan, médecin à l'Assurance maladie.

"Moi, je fais faire des économies à la sécurité sociale" - Dominique Parain

L'hôpital de la Salpêtrière à Paris a lancé une étude sur sa méthode, explique le Dr Parain, mais en attendant les conclusions, il pourrait devoir rembourser plusieurs centaines de milliers d'euros. Le septuagénaire s'inquiète surtout pour ses patientes dont toutes ne pourront plus s'offrir le traitement qui les soulage et leur offre la possibilité de vivre une vie presque normale. Aujourd'hui Sophie est professeur de maths agrégée et enseigne en lycée, elle vient de devenir maman, et se déplace en béquilles, grâce à un traitement d'oxygénothérapie à 288 euros par mois et des séances de stimulation magnétique à 73 euros dont elle a besoin tous les mois et demi pour tenir debout. Elle devra faire des choix pour pouvoir financer son traitement mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dominique Parain s'inquiète pour ses patientes qui viennent parfois de loin pour le voir. "Si les gens ne peuvent plus venir ici parce que ce n'est plus remboursé, et bien ils vont retomber dans le handicap et ça coûtera plus cher à la sécurité sociale parce qu'il y aura à nouveau des hospitalisations et des examens complémentaires et que l'errance médicale, ça coûte cher" prédit le médecin. La procédure engagée par l'Assurance maladie n'est pas encore terminée. Le Dr Parain a jusqu'à la fin du mois d'octobre pour plaider sa cause. Ses patientes sont prêtes à le soutenir. Leur pétition a déjà recueilli plus de 2350 signatures.

loading