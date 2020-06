L’Assurance Maladie ouvre ses agences sur rendez-vous à partir du 10 juin en Côte-d'Or

L’Assurance Maladie vous accueille à nouveau dans ses agences de Côte-d'Or à compter du mercredi 10 juin. Pour respecter les règles sanitaires et vous protéger, le service d’accueil va s'effectuer sur rendez-vous.

Ce service est proposé pour les agences CPAM d'Auxonne, Beaune, Dijon et de Montbard. Les autres points d'accueil restent fermés.

Un service simple et rapide

Pour les situations complexes ou qui nécessitent un échange, vous devrez réserver un créneau horaire avec un conseiller de l’Assurance Maladie. Le conseiller vous rappellera ensuite par téléphone. Ce dispositif testé depuis le 11 mai, permet dans la plupart des cas de traiter les demandes par téléphone, sans avoir besoin de se rendre en agence. Si un rendez-vous physique est nécessaire, le conseiller vous indiquera les conditions d’accès à l’accueil. Il faudra notamment venir muni d’un masque.

Pour prendre rendez-vous avec l’Assurance maladie

Pour prendre rendez-vous, vous avez deux possibilités :

Par internet : dans votre compte ameli (rubrique « agenda »)

dans votre compte ameli (rubrique « agenda ») Par téléphone : en appelant le 3646 (service 0,06 euro/min + prix appel)

A noter : l’espace libre-service de l’agence CPAM de Dijon rouvre le 10 juin. L’accès aux bornes multiservices et aux ordinateurs mis à disposition du public se fera sans accompagnement. Des règles de distanciation et d’hygiène seront à respecter par chacun et le port du masque sera obligatoire.

Le compte Ameli pour les démarches courantes

Pour vos démarches simples (*), il est conseillé d’utiliser le compte ameli ou l’appli ameli qui offrent un service immédiat. Le forum ameli propose également de nombreuses réponses sur vos droits et démarches en général.

(*) Exemples de démarches simples :